陳立武出任Intel新總裁　「晶片創投教父」與新加坡淵源深

半導體巨頭英特爾（Intel）宣布委任資深半導體行業人士陳立武為總裁，他將從3月18日起上任，成為英特爾七年來第四任總裁。這一任命引發科技界廣泛關注。近年來，英特爾在激烈競爭中陷入困境，外界普遍認為，公司寄望陳立武扭轉頹勢，重振旗鼓。



陳立武是美國知名企業家和投資人，有「晶片創投教父」之稱。而這位資深創投家，也與新加坡有着深厚的淵源。

公開資料顯示，陳立武1978年畢業於南洋大學物理系，隨後赴美深造，獲麻省理工學院的核工程碩士學位和舊金山大學的工商管理碩士學位。

事實上，他與南大的情感聯繫遠不止於此。

曾就讀於華中 在南大雲南園居住十餘年

1959年，陳立武出生於馬來西亞麻坡，父親陳慶年是《南洋商報》主筆。七八歲時，陳立武跟隨在南大女生宿舍當宿舍舍監的母親周玉順，住進南大雲南園，並在那裏度過了十餘年。

陳立武先後就讀於新加坡華僑中學和國家初級學院，1975年進入南大攻讀物理學。

1987年，他在美國創辦風險投資公司華登國際（Walden International），並在2001年將資產規模擴大至20億美元。

上世紀90年代，他的投資觸角從美國延伸至亞洲，尤其是中國，重點佈局半導體、通訊、電子、軟件及資訊科技領域。

他曾在接受《聯合早報》專訪時，提到雲南園的華文環境對自己職業生涯的重要影響。「超過10年在雲南園的浸濡，給我奠定了從美國打進亞洲市場無往而不利的基礎。今天我能在亞洲大展拳腳，沒有華文背景是不行的。」

圖為新加坡南大校園（NTU網站）

過去幾十年，陳立武一直與新加坡保持着緊密聯繫。他曾在90年代末擔任南洋華僑中學董事會成員，並協助華中跟美國多所優秀學校建立聯繫。

2005年，陳立武榮獲首屆南洋卓越校友獎。2006年至2011年，他擔任南大董事會成員。

此外，他也曾擔任大華銀行董事，於2014年卸任。

自上世紀80年代以來，新加坡政府投資公司（GIC）亦多次投資華登國際的基金項目。

1992年，在陳立武的推動下，本地電腦多媒體製造商創新科技（Creative Technology）成功登陸納斯達克，成為首家在美上市的新加坡企業。

近年來，隨着人工智能產業蓬勃發展，陳立武也積極回饋母校，並支持新加坡的科技創新。

去年6月，他捐給南大300萬新加坡元（1745萬港元），為南大設立首個人工智能的教授職位。

去年11月，他投資500萬新加坡元（2909萬港元），啟動新加坡首個為大學創立的風險投資基金，支持南大的精深科技起步公司。他當時受訪時表示，自己對南大有着特殊的感情，是時候幫助新加坡，建立一些本土的國際化平台（企業）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

