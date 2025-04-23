教宗方濟各靈柩移送聖伯多祿大教堂　供民眾瞻仰3天｜有片

教宗方濟各（Pope Francis）逝世後，其靈柩周三（23日）移送聖伯多祿大教堂，讓民眾瞻仰三天。喪禮則26日早上（本港時間周六下午4時）舉行。



梵蒂岡直播教宗方濟各靈柩移送聖伯多祿大教堂：

【16:03】梵蒂岡聖彼得大教堂，教宗方濟各（Pope Francis）遺體移交儀式當日，樞機主教法雷爾 (Kevin Joseph Farrell) 參與儀式。

【15:41】教宗方濟各（Pope Francis）遺體移送儀式，載有方濟各遺體的棺木被抬入梵蒂岡的聖彼得大教堂。

【15:31】教宗方濟各（Pope Francis）遺體移送儀式，大批信徒抵達梵蒂岡的聖彼得大教堂。

周三，在梵蒂岡聖伯多祿廣場，大批民眾為教宗祈禱。

教宗方濟各逝世：2025年4月23日，民眾在梵蒂岡聖彼得廣場聚集，等待教宗方濟各（Pope Francis）靈柩移送往聖伯多祿大教堂。（Reuters）

聖伯多祿廣場本周二有玫瑰經祈禱活動，悼念已故教宗方濟各，主禱的樞機團團長讚揚方濟各是帶來希望的朝聖者。而教宗的喪禮將按方濟各去年4月批准的新版教宗殯葬禮儀規程執行，按照其遺願，將安葬於羅馬聖母大殿。

教宗方濟各逝世：2025年4月23日，民眾在梵蒂岡聖彼得廣場聚集，等待教宗方濟各（Pope Francis）靈柩移送往聖伯多祿大教堂。（Reuters）

方濟各最後一次公開露面，亦是短暫現身聖伯多祿廣場，向信眾送上復活節祝福。梵蒂岡傳媒透露，方濟各對自己在復活節期間能到聖伯多祿廣場走近群眾，心滿意足。

天主教教宗方濟各離世，民眾紛紛悼念。（路透社）

多國領袖已經表示將出席喪禮，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、巴西總統盧拉（Lula da Silva）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等，而英國王儲威廉王子（Prince William）將代表英王查理斯三世（King Charles III）出席。