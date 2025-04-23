教宗方濟各逝世前晤信眾　感激醫療助理鼓勵：謝謝你讓我重返廣場

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，靈柩當地時間今早將會移送聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），給信眾瞻仰三日。梵蒂岡新聞報道，方濟各20日現身聖伯多祿廣場與信眾見面前曾有疑慮，其私人醫療助理其後作出安撫並鼓勵他這樣做。方濟各在結束近距離問候信徒後，向後者表示衷心感謝：「謝謝你讓我重返廣場。」



報道稱，方濟各在復活節當日渴望最後一次坐車在廣場上繞行，給信徒們一個驚喜，不過他對自己的狀況感到擔憂。

方濟各在詢問私人醫療助理斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti）是否相信他做得到後，獲對方大力鼓勵與安撫，並最終於當天現身廣場與在場5萬名信眾近距離會面。

報道稱，方濟各到21日凌晨5時30分開始感到不適，醫療團隊隨即採取緊急措施。他其後向斯特拉佩蒂道別後陷入昏迷，到早上7時30分左右逝世。

2025年4月20日，天主教教宗方濟各（Pope Francis）現身梵蒂岡聖伯多祿廣場與信眾見面。（Reuters）

多國政治人物將出席葬禮

方濟各的葬禮將於當地時間26日在廣場舉行，多國領袖政治人物屆時將出席，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、英國威廉王子（Prince William）等等。

俄羅斯克里姆林宮則表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）無計劃出席方濟各葬禮。