教宗方濟各逝世｜里安納度IG哀悼教宗　上載合照顯露跨界情誼

教宗方濟各（Pope Francis）於當地時間4月21日上午在梵蒂岡逝世，享壽88歲，各方紛紛哀悼致意。荷里活知名影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）也在Instagram放上與教宗的合照，並發文表示「我們這個時代最傑出的精神領袖之一，他的精神將繼續激勵全世界一代又一代的環保人士。願他安息。」里安納度在2016年就因拍攝環保紀錄片與教宗會面，留下許多美好回憶。



里安納度公開2張昔日與教宗方濟各的合照：（按圖了解）



里安納度長期關注環保議題，他在2016年因拍攝紀錄片《洪水來臨前》（Before the Flood）因訪問梵蒂岡而與教宗會面，兩人針對環保議題交流了意見。當時他用生澀的意大利文與教宗打招呼「感謝您私下與我會面」，還親吻教宗的戒指，引發媒體討論。

里安納度拿出15世紀荷蘭畫家波希（Hieronymus Bosch）的畫冊送給教宗，教宗則回送以生態環保為主旨的通諭《願祢受讚頌》。

里安納度在哀悼教宗的貼文中提到了與教宗會面的珍貴回憶，「那次經歷令人深受啟發、深受感動並發人深省」。

此外，他也在貼文中細數教宗對環保的貢獻，提及教宗2015年發表的開創性通諭《願祢受讚頌》，「這份強而有力的文件有力地號召我們徹底改變與地球的關係」。里安納度認為，教宗的言論在2015年全球氣候變遷大會之前激發討論，最終促成《巴黎協定》的形成。

里安納度更盛讚教宗2023年發表的《請讚頌天主：關於氣候危機的宗座勸諭》，向民眾揭示了富含意義的話，「我們是大自然的一部分，被大自然所包容，因此與大自然不斷互動」。「我們不能從外部看世界，而要從內部看世界。」

里安納度感性總結，「教宗方濟各是我們這個時代最傑出的精神領袖之一。他的精神將繼續激勵全世界一代又一代的環保人士。願他安息。」

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