特朗普「斷糧」逾400個科研項目　美科學家：送科技領導權給中國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，美國政府大幅縮減科研經費，對美國科研領域造成重大衝擊。據美國《紐約時報》4月22日報道，自特朗普政府上台以來，美國國家科學基金會（NSF）已取消對400多個科研項目的資助。美國科學家擔心，這將使美國喪失在多個科研領域的領先地位。



NSF是一個成立於1950年的獨立聯邦機構，為美國大部份科學研究提供資金，涉及天文學、量子計算、微生物學以及科學、技術、工程和數學（STEM）教育等領域。該機構在2024財年的預算為90億美元（約698.4億港元），但外界普遍擔心，特朗普政府將削減撥款。

2025年2月13日，馬斯克和阿聯酋AI部長奧拉瑪（Omar Sultan Al Olama）在迪拜世界政府高峰會上出席題為「無聊城市、人工智慧和DOGE」的全體會議。（Reuters）

《自然》雜誌（Nature）網站17日報道稱，根據美國「政府效率部」（DOGE）的指令，NSF所有的新研究撥款已被凍結。該機構18日採取進一步行動，宣布取消用於支持正在進行中的研究項目的撥款，終止與其優先事項不符的資助。

NSF宣布，不再優先考慮資助有關「虛假訊息」的研究，因為這可能「侵犯美國公民得到憲法保護的言論權利」。該機構表示，具有廣泛影響的活動「必須旨在為全美各地所有人創造機會」，不應該「以犧牲其他群體為代表偏袒某些群體」。

DOGE 18日還發文，稱讚NSF取消了對402項「浪費錢」的所謂「多元、公平與包容」（DEI）項目的資助，節省了2.33億美元（約18億港元）。

美國科羅拉多大學博爾德分校的訊息科學教授凱西·費斯勒（Casey Fiesler）告訴《紐約時報》，她從NSF獲得的三項資助中，對一個關於構建人工智能（AI）素養的研究的資助已被取消。費斯勒沒有收到任何解釋，她猜測，這可能與「虛假訊息」問題有關。

費斯勒說：「這出乎我的意料，我還以為這個研究是完全安全的。」

在密歇根大學攻讀博士學位的恩貝爾·麥科伊（Ember McCoy）表示，NSF取消了對她的空氣污染研究項目的資助。麥科伊表示，她沒有收到任何解釋，但這一結果在她的預料之內，「因為在美國，空氣污染率最高的地方是低收入社區和少數族裔社區」。

2025年4月17日，美國紐約市，哥倫比亞大學數學教授 Michael Thaddeus 在「爭取學習權利集會」遊行中舉着「別碰我們的學生」標語。（Reuters）

《紐約時報》稱，統計數據顯示，截至當地時間4月21日，NSF已取消400多項正在進行中的資助項目。一名NSF項目主任透露，到目前為止，被取消的大部分資助來自該機構的學習研究部門和STEM公平卓越部門。

美國非營利組織rOpenSci執行董事諾姆·羅斯（Noam Ross）和哈佛大學流行病學專家斯科特·德萊尼（Scott Delaney）統計了100多個被取消資助的科研項目，他們注意到，其中大部分項目都曾被美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）「點名」。

去年10月和今年2月，克魯茲發布報告，將NSF資助的3483個項目列為「可疑項目」。他聲稱，這些項目旨在「推廣DEI等議程」。但美國眾議院科學、太空和技術委員會的民主黨人上週駁斥了相關報告，他們指出，克魯茲錯誤地將「生物多樣性」等科學術語列入了DEI範疇。

2025年4月2日，美國華盛頓特區國會山，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）在參議院商務、科學和運輸委員會聽證會上發表講話，討論波音公司在2024年1月發生新型飛機737 MAX空中緊急情況後解決安全問題的承諾。（Reuters）

一些美國科研人員擔心，科研經費減少、研究項目中斷可能對美國學術界和社會造成損害。哥倫比亞大學心理學家喬恩·弗里曼（Jon Freeman）表示：「看到政府這樣做令人震驚。這將使美國把科研領域的領導權讓給中國和其他國家。我認為，至少需要10年，美國科學界才能從這次事件中恢復過來。」

特朗普政府削減科研經費的舉措，已讓許多美國學者專家開始重新思考自己的生活和事業。《自然》雜誌3月27日發布的一項調查結果顯示，在超過1600名受訪的美國科研人員中，超過75%正考慮離開美國。

中國科學院寧波材料所、中國科學院物理所等組成的科研團隊，發現一種利用月壤大量生產水的方法。（央視新聞）

《自然》雜誌4月17日還報道稱，仍在美國政府機構任職的科學家們坦言，他們的工作已難以為繼。美國國立衛生研究院一名首席研究員表示，該機構現已完全癱瘓，無法運轉。「我們僱不到人。我們無法招聘人員。我們不能與外面的人交談。我們不能旅行。」

這名研究員認為，儘管在特朗普上台之前，一些政策受到歡迎，但現在美國政府正在「以一種似乎是為了讓做這件事的人更富有的方式……拆毀一切，而不是真正讓政府更好地工作」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

