特朗普再遭挫敗？　聯邦法官下令恢復資助美國之音等媒體

美國媒體報道，一名聯邦法官4月23日（週二）裁定，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府解散美國之音（Voice of America，VOA）及其附屬新聞機構的行為可能違法，無限期阻止關閉這間由美國政府資助的新聞機構及其附屬新聞服務，並下令特朗普政府恢復對其的資助。



據美國《國會山報》（The Hill）報道，美國地區法官蘭伯斯（Royce Lamberth）下令美國之音的管理機構美國全球媒體署（U.S. Agency for Global Media，USAGM）恢復對美國之音和USAGM旗下其他媒體的職能，並禁止該USAGM阻止它們按照法律要求擔任「持續可靠和權威」的新聞來源。

報道指，蘭伯斯法官還指示美國際媒體署讓休假員工的復工，在訴訟持續期間不能裁員，並繼續為美國之音進行國際廣播提供資金。

2025年4月23日，圖為蘭伯斯（Royce Lamberth）法官。他於1987年11月16日被任命為美國哥倫比亞特區地區法官，於2008年5月1日至2013年7月15日擔任首席法官，之後獲晉升為高級法官。（美國地區法院網站）

由前總統列根（Ronald Reegan）任命的蘭伯斯法官表示：「一言以蔽之，被告（特朗普政府）並沒有採取任何本法院可辨別的方法來關閉美國際媒體署。他們立即採取嚴厲行動削減美國全球媒體署，沒有考慮行政命令中明確規定其法定或憲法所要求的職能，也沒有考慮對該機構全球員工、服務供應商、記者和媒體讀者造成的傷害。」

蘭伯斯法官又指：「很難想像還有比被告的行為更直接地展示武斷和反复無常的行為。」

上個月，部份美國之音記者、工會以及提倡國際新聞自由的非營利組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）對特朗普政府解散美國之音的行為提出訴訟。

路透社這張攝於2025年3月16日的照片中，可以看到新聞機構美國之音 (VOA) 位於華盛頓特區的工作大樓。（Reuters）

在特朗普簽署行政命令關閉美國際媒體署後，該署的員工和服務供應商被勒令休假。提出訴訟的聯盟也尋求恢復對美國之音姊妹網絡的資助，其中包括自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）、自由亞洲電台、中東廣播網和開放技術基金。

然而，蘭伯斯法官表示，他的判決不適用於自由歐洲電台/自由電台或開放科技基金，因為還有其他訴訟牽涉到上述機構。