貿易戰只是前菜　特朗普的主菜是什麼？ （三）

在美國總統特朗普於4月2日宣佈的「解放日 」對全球發動關稅閃電戰後，無論是政治、金融還是市場圈，都在逐步形成一種認識，貿易戰只是開胃前菜，主菜是美國的系統性金融問題，核心是國債。特朗普很有可能通過貿易戰的極限施壓，迅速轉化為金融訛詐。

續接上篇：貿易戰只是前菜 特朗普的主菜是什麼？ （一）

續接上篇：貿易戰只是前菜 特朗普的主菜是什麼？ （二）

「美元資產貨幣化」 特朗普的搏命狂奔

尤其是美國內部，越來越多的人認為特朗普（Donald Trump）是個蠢蛋，他第二任總統不足百天就「打碎了很多雞蛋」。如果特朗普不愚蠢，一定是在籌畫把這些打破的雞蛋做成「煎蛋捲」。

對於4月份以來的美元、美債等異常市場走勢，美國財政部貝森特（Scott Bessent）在接受採訪時並不認為美債有拋售現象，他將此歸因於市場行為，認為「這只是交易社區偶爾出現的波動衝擊。一些人可能槓桿過高，結合一些實際賣盤，就出現了這些波動。」

貝森特顯然迴避了貿易戰帶來的資產吸引力甚至是更深層的信任問題。但為了解決美國財政危機與天量國債正在引發的系統性金融崩潰，特朗普政府通過大幅度裁剪財政支出，收取全球關稅或繼續發行巨量國債等「開源節流」手段，對解決這些危機根本是杯水車薪。但特朗普政府如何「化債」才能達到明顯效果呢？

在貝森特2月3日的言論中或許給出了重要暗示——他當時公開表達，「美國政府將『貨幣化美國資產負債表的資產端』，並建立主權財富基金。」 這表示美國政府正考慮一項前所未有的金融戰略——美元資產貨幣化。在特朗普政府面臨的財政困局中，這種資產貨幣化被視為一種"財政創新"。

美國總統特朗普、美聯儲主席鮑威爾、財政部長貝森特將成為美國財政、美債與金融最終走向的重要參與者。（Reuters）

這一政策構想旨在通過重新估值黃金儲備、設立主權財富基金、優化國債結構等非常規手段，為財政困境尋找突破口。美國政府會將資產負債表上的存量資產（如黃金儲備、政府持股、國有土地等）轉化為可用流動性或增強財政能力的系統性工程。其核心在於挖掘美國資產負債表中「沉睡資產」的價值，以應對日益嚴峻的財政困境和債務危機。與傳統量化寬鬆不同，美元資產貨幣化直接觸及國家資產負債表的結構調整，而非簡單的貨幣供應量增加。

對特朗普而言，其中「扭曲操作」（Operation Twist）的核心目的就是要把美債中的短期高息債換成長期低息債。他對全球發動 「解放日」貿易戰的重要目的，就是要逼迫着美債主要買家（如日本、中國等）將短期和10年期國債換成更長久的新型美債品種。

黃金儲備重估，代表着將美國財政部2025年1 月31日公布的8,133.53噸黃金（按1973年法定價格42.22美元/盎司記賬）以當前市價（約2,900美元/盎司）重新估值，可釋放約7,500億美元流動性。通過成立國有投資基金，將政府資產（如房利美/房地美股權、基礎設施項目）注入基金並進行市場化運作，實現資產增值與流動性釋放。

美國若不能解決財政赤字與債務結構失衡的根本問題，美元資產貨幣化或將成為 「飲鴆止渴」 的最後狂歡。（資料圖）

美元資產貨幣化的這些手段如果落地，其共同特點是繞過傳統的增稅或發債，直接對國家資產負債表進行「技術性調整」，從而創造財政空間。美國財政狀況的持續惡化構成了美元資產貨幣化的核心驅動力，因此其必要性和可操作性當然存在，也是繼續維持美元霸權最有可能的方法。

但從該政策構想走向現實實施的可能性，取決於美國內部政治、法律和市場三方面因素的複雜互動。

對於全球金融市場而言，美元資產貨幣化短期內加劇市場波動，比如美元大幅貶值，美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）測算，黃金重估可能導致美元指數短期貶值8%，但長期效果取決於財政紀律改善。美元持續疲軟會讓新興市場貨幣被動升值，輸入性通脹壓力上升。黃金重估不排除導致10年期美債收益率單日跳升50個基點的可能，引發對沖基金基差交易（Basis Trade）大規模平倉。而黃金儲備重估落地， 黃金價格一定會急劇上升，觸發各國央行增持潮等。

從中長期看，美元信用將透支並加速美元信用體系的解構，導致美債風險溢價上升（如10年期美債收益率長期維持在4.5%以上）。對美國通脹會產生螺旋式上升風險，迫使美聯儲重啟加息，引發 「滯脹」 壓力。當然，美國資產貨幣化一定加速國際貨幣體系多元化，歐元區或加速推進 「數字歐元」，東盟國家或擴大本幣結算範圍，最終導致美元在全球外儲中的佔比份額從2024年的57%快速下降到50%以下亦是大概率事件。也有金融機構初步預測，在大宗商品定價權轉移方面，沙特對中國石油交易人民幣結算佔比或從 2024年的12%升至2026年的30%，削弱美元在能源市場的主導地位。所以，市場的系統性大變動，會激化美國與其他主要大國的全面博弈。

查閲歷史資料，類似的操作也存在。富蘭克林·羅斯福（Franklin Delano Roosevelt ）政府在1934年將美國黃金重估，黃金官價從20.67美元/盎司提升至35美元，美元貶值52%，刺激出口並緩解大蕭條。2020年美聯儲無限QE（Quantitative Easing，量化寬鬆），購債規模達4.5萬億美元，美股漲幅超60%，但貧富差距擴大至歷史峰值。2008年冰島國有化銀行，通過資產貨幣化化解銀行危機，但導致克朗（ISK）貶值70%，通脹率飆升18%。

美國正在展開危險的金融重組，美元資產貨幣化或將成為「飲鴆止渴」的最後狂歡。如果全球秩序裂變，美國、中國和俄羅斯會成為這次大變局的領導者。

美元資產貨幣化是美國在財政懸崖與技術變革雙重壓力下的「斷臂求生」策略。特朗普政府之所以考慮這樣的非常規資產操作與金融訛詐，是希望通過資產負債表重組延緩債務危機，但美元霸權退出歷史舞臺就會加速。對全球而言，這一進程既帶來短期市場動盪，也孕育著貨幣體系重構的機遇。

美國若不能解決國家戰略思維與經濟發展模式，以及財政赤字與債務結構失衡的根本問題，美元資產貨幣化或將成為「飲鴆止渴」的最後狂歡。而由此引發全球經濟的大震盪對任何國家都是一次被迫地「洗禮」，成為全球秩序裂變的催化劑，其影響遠超經濟範疇，在政治、技術、意識形態等深層結構方面都會帶來深刻大變局。（本系列文章完）