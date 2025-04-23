特朗普就職近100日　簽署130行政命令歷來最多　20%報復政敵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自1月20日就職以來，至今執政將近100天，他已經簽署130項行政命令，達到史無前例數量，並且上任後隨即廢除前總統拜登（Joe Biden）的67項行政命令。據外媒統計，特朗普簽署的新命令中，將近一半旨在推翻以往政府的政績、四分之一用來進行「文化戰爭」、五分之一報復對手。



這130項命令大致可歸為這3大目的：

廢除聯邦政府計劃

上任第一天，特朗普就把美國國際開發署（USAID）的預算撥款叫停，而該機構的預算在前總統小布殊（George W. Bush）時期擴增。

2025年4月22日，美國總統特朗普在白宮參加美國證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins，不在此圖中）的宣誓就職儀式。他的背後是前總統列根（Ronald Reagan）的畫像。（Reuters）

包括3月14日指示大幅削減「美國無家可歸問題跨部門委員會」（US Interagency Council on Homelessness）和「少數民族商業發展署」（Minority Business Development Agency）的經費。前者在列根（Ronald Reagan）時期成立，後者則是尼克遜（Richard Nixon）時期開始的。

「文化戰爭」

特朗普對政府以往的多元、公平及包容（DEI）政策不滿，他已簽署至少40項法令作出改變，包括要求聯邦機構在官方文件中使用sex（生理性別）字眼，而不是gender（基於性別認同的社會性別）。

還有禁止跨性別者參軍、終結「積極性差別待遇」，並消除聯邦政府中的「反基督教偏見」等。

圖為2025年2月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子運動賽事。（Reuters）

報復政敵

上任當天，特朗普撤銷數十名前政府官員的安全許可，包括他第一任期時的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。特朗普指責他們在2020年大選期間「將情報武器化」，以「操縱政治進程」。

前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在即將出版的新書中指證特朗普曾親口告訴他對烏軍援與烏方調查拜登父子相關。（Reuters）

他還針對代表其對手的律師事務所，撤銷其聯邦合約並剝奪他們獲取敏感資訊的權限。

特朗普簽署的行政命令中，還有些命令難以分類，包括撤銷塑膠飲筒禁令、調節美國淋浴水壓命令和關於轉售音樂會門票等等。