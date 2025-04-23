特朗普就職近100日 簽署130行政命令歷來最多 20%報復政敵
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自1月20日就職以來，至今執政將近100天，他已經簽署130項行政命令，達到史無前例數量，並且上任後隨即廢除前總統拜登（Joe Biden）的67項行政命令。據外媒統計，特朗普簽署的新命令中，將近一半旨在推翻以往政府的政績、四分之一用來進行「文化戰爭」、五分之一報復對手。
這130項命令大致可歸為這3大目的：
廢除聯邦政府計劃
上任第一天，特朗普就把美國國際開發署（USAID）的預算撥款叫停，而該機構的預算在前總統小布殊（George W. Bush）時期擴增。
包括3月14日指示大幅削減「美國無家可歸問題跨部門委員會」（US Interagency Council on Homelessness）和「少數民族商業發展署」（Minority Business Development Agency）的經費。前者在列根（Ronald Reagan）時期成立，後者則是尼克遜（Richard Nixon）時期開始的。
「文化戰爭」
特朗普對政府以往的多元、公平及包容（DEI）政策不滿，他已簽署至少40項法令作出改變，包括要求聯邦機構在官方文件中使用sex（生理性別）字眼，而不是gender（基於性別認同的社會性別）。
還有禁止跨性別者參軍、終結「積極性差別待遇」，並消除聯邦政府中的「反基督教偏見」等。
報復政敵
上任當天，特朗普撤銷數十名前政府官員的安全許可，包括他第一任期時的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。特朗普指責他們在2020年大選期間「將情報武器化」，以「操縱政治進程」。
他還針對代表其對手的律師事務所，撤銷其聯邦合約並剝奪他們獲取敏感資訊的權限。
特朗普簽署的行政命令中，還有些命令難以分類，包括撤銷塑膠飲筒禁令、調節美國淋浴水壓命令和關於轉售音樂會門票等等。
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