路透社：中美芬太尼談判僵持　美方指中方沒誠意

四名知情的美國官員告訴路透社，在貿易站和互加關稅之後，中國和美國仍在就應對芬太尼氾濫問題進行談判，但美國談判代表聲稱中方誠意不足。



路透社報道，中美兩國正在交換有關販毒分子的情報，並保持密切溝通。但知情人士說，北京方面迄今為止提出的幫助解決危機的方案尚不充分，這考驗着特朗普的耐心。

自重返白宮以來，特朗普將阿片類藥物危機列為其外交政策的首要重點之一。官員說，最近幾周，特朗普政府與中方官員進行了直接會談。

官員稱，特朗普的談判代表表達了他希望中國當局迅速採取行動，起訴並定罪在中國境內生產和銷售芬太尼前體化學品、為芬太尼貿易提供資金的人員。

圖為2025年4月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮出席復活節滾彩蛋活動。（Reuters）

在特朗普對芬太尼徵收關稅後，中國提出將兩種前體化學品列入管制清單：4-哌啶酮（4-Piperidone）和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮（1-boc-4-piperidone）。

特朗普的談判代表們對此感到失望，這遠遠不達他們的預期。一名官員說，中方提出「做一些他們已經同意的事情，這本質上是惡意談判」。

官員說，自特朗普最近幾周提高關稅以來，北京已提出將更多前體列入清單，但美方仍然認為這不夠充分。

特朗普團隊希望中國嚴厲打擊從事非法貿易的中國化學品製造商和銷售商。一名官員說，儘管美方提供了證據和線索，但北京方面並未將其作為優先事項。

2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

「把大人物關進監獄，以此向整個行業或黑市發出信號，我們只是還沒有看到這種情況。」

另一名官員警告稱，如果特朗普認為中國在拖延行動，他可能會採取更多關稅措施。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，中國不會袖手旁觀。

「中國從不接受強權政治和霸權主義，如果美國堅持施壓，甚至走上敲詐勒索的道路，中方必將採取堅決反制措施。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

