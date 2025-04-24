烏克蘭首都基輔遭俄羅斯飛彈及無人機襲擊　至少21人受傷

烏克蘭首都基輔當地時間4月23日凌晨響起密集爆炸聲，烏克蘭空軍表示，俄羅斯軍隊發動大規模空襲，向烏克蘭境內發射大批導彈和無人機，空襲主要目標還包括哈爾科夫市。基輔官員通報有多個地區傳出碎片掉落與火災，市長說至少有21人受傷。



路透社報道，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在Telegram上撰文稱，市中心以西的斯維亞托申區（Sviatoshynskyi District）發生了六宗火災，「是此次敵方襲擊最嚴重的地區。」克利奇科補充稱，所有受害者都已入院治療。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）也遭到飛彈和無人機襲擊。該市市長捷列霍夫（Ihor Terekhov）表示，一棟高層公寓樓的窗戶被砸碎，但目前尚未有人員傷亡消息。

2025年4月24日，俄羅斯凌晨襲擊烏克蘭首都基輔，救援人員在基輔一棟遭俄羅斯彈道飛彈襲擊的公寓大樓現場工作。（Reuters）

當地政府在一個通訊軟件表示，受到敵軍導彈攻勢，最少兩個區遭到破壞，已經呼籲當區居民躲避。基輔市軍事管理局則表示，防空系統運行當中。

烏克蘭空襲預警系統當地淩晨發布的即時監測資料顯示，除基輔市外，哈爾科夫州、蘇梅州等多地傳出爆炸聲。

基輔對上一次受到導彈攻擊是本月5日，當時造成最少3人受傷。