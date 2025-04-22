烏克蘭獻上大禮包　普京祭出拖字訣　特朗普難以金蟬脱殼

前不久美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱，如果短期內看不到俄烏雙方達成一致的信號，美方將不會繼續撮合。美國總統特朗普（Donald Trump）也表示，如果圍繞烏克蘭問題的談判無法在短期內取得明確進展，美方將不再參與斡旋。之後俄烏都對和談表現積極。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月20日晚在社交媒體發文，提議俄羅斯和烏克蘭停止使用遠程無人機和導彈襲擊民用基礎設施至少30天。21日晚澤連斯基預告，烏克蘭、英國、法國和美國代表23日將在英國倫敦舉行會談，討論停火等問題。

普京（Vladimir Putin）在宣佈復活節30小時臨時停火後，21日稱俄方積極對待任何和平倡議。普京還提議與烏克蘭舉行多年來的首次雙邊會談，並「不排除」就不打擊民用基礎設施開展雙邊對話的可能性。

從直線反應看，俄烏雙方對於美國的不參與威脅深感憂慮，並開始積極表態，切實讓特朗普感受到了自身的重要性。這是特朗普想要的。

2025年4月19日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）。（Reuters）

但是俄烏的積極表態真的能夠達成特朗普所說的協議嗎？特朗普20日在社交媒體發文說，希望俄羅斯和烏克蘭「本周」就結束衝突達成「一項協議」。21日他表示，他將在未來3天公布有關俄烏衝突的和平計劃。而根據美國媒體的報道該計劃內容可能包括派遣歐洲軍隊進入烏克蘭，以執行擬議的停火協議，以及在「事實上」承認克里米亞為俄領土。

特朗普宣稱的本周能夠達成協議如果真的可行，就不會出現魯比奧和特朗普威脅不再參與。俄烏重視特朗普在衝突中的價值但是並不意味着會聽從特朗普的安排。

烏克蘭和美國的礦產協議將在24日或者26日前後簽署，烏克蘭之所以願意同美國簽署協議，本質上是綁定美國和烏克蘭的利益。烏克蘭的訴求絕不是美國所說的停火和接受領土損失，烏克蘭要的是通過出讓利益來讓美國繼續支持烏克蘭。一旦美烏礦產協議簽訂，美國還能夠隨隨便便就拋棄烏克蘭嗎？並不見得。

與其說烏克蘭願意在特朗普的斡旋下同俄羅斯達成停火協議乃至和平協議，不如說烏克蘭願意通過讓渡利益來綁定特朗普對烏克蘭的支持。

圖為2025年4月19日，烏克蘭士兵在烏東戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，向俄羅斯軍隊發射BM-21 「冰雹」火箭砲（ BM-21 Grad ）。（Reuters）

這就是為什麼特朗普上台後俄烏停火協議沒有進展反而是美烏礦產協議有了進展的原因。烏克蘭的一切圖謀，歐洲的一切佈局，都是為了留住美國對烏克蘭的支持，都是為了綁定美國對烏克蘭的支持，而不是聽從特朗普的安全快速同俄羅斯達成協議。

特朗普低估了烏克蘭問題對歐洲的重要性，低估了烏克蘭本身也是戰鬥民族的底色，更低估了美國深陷北大西洋安全體系的程度。

從這個層面看，特朗普的這一番折騰，能夠讓美國的投入有所回報，但是不能夠輕易從衝突中金蟬脱殼。

圖為2025年4月5日，英國倫敦的國會大樓外，烏克蘭支持者高舉標語牌，表達對美國總統特朗普（Donald Trump）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的不滿。 （Reuters）

俄羅斯為什麼重視美國的調停？一旦美國不再參與，等同於美國在收了礦產之後繼續支持烏克蘭。這對俄羅斯來說是消耗戰。不僅會增加佔領烏東四州剩餘領土的難度，還有可能烏克蘭會持續反攻，導致俄羅斯已佔領土不穩固。俄羅斯的初步訴求是完全佔領烏東四州，沒有完全佔領烏東烏南四州的話，俄羅斯不可能停火。在接近完全佔領之際引入美國的調停，相當於無縫銜接將俄羅斯的戰場收穫變現。

只不過，俄烏衝突對俄羅斯來說意義重大，俄羅斯寄希望將戰場的勝利最大程度變現，寄希望通過這一勝利撬動北大西洋安全體系，讓美俄重新達成安全的新共識。只是施施然停火，並不是普京的初衷。而特朗普要的是停止戰鬥，對於深層次的和平協議，根本性解決美俄在歐洲的對壘，並沒有準備。

俄羅斯現如今對於和談表現出來的積極，更大程度上是為拖住特朗普，一為全面佔領烏東烏南四州爭取時間，二為美俄談判北約東擴事宜爭取更多的空間。俄烏之間可能有初步的停火，但是距離真正的和平協議必然遙遙無期。