梵蒂岡：周六起為教宗方濟各哀悼9天

梵蒂岡4月23日宣布，按照傳統，天主教會將從本周六（26日）教宗方濟各（Pope Francis）葬禮當天開始，於聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）舉行連續9天的哀悼活動。



梵蒂岡此前在一份聲明中表示，教宗方濟各的葬禮將於當地時間周六上午10時（香港時間下午4時）在聖伯多祿大教堂舉行。其靈柩已於周三（23日）移送聖伯多祿大教堂，讓民眾瞻仰三天。

梵蒂岡一名發言人說，方濟各的靈柩在聖伯多祿大殿停放的第一天晚上，已有近2萬人前去瞻仰。

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多國領袖已經表示將出席喪禮，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、巴西總統盧拉（Lula da Silva）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等，而英國王儲威廉王子（Prince William）將代表英王查理斯三世（King Charles III）出席。

而在周六的葬禮結束後，方濟各的靈柩將按他的遺願送往羅馬的聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）安葬，墓碑僅簡單刻上方濟各的拉丁文Franciscus。 方濟各將成為一個世紀多以來首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。