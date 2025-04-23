教宗方濟各離世｜「漁人權戒」是什麼？為何教宗死後要被擊碎？

天主教教宗方濟各（Pope Francis）去世後，梵蒂岡4月22日公布了方濟各長眠於紅色棺木中的遺照，靈柩將被移至聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica，又稱聖彼得大教堂），供民眾瞻仰遺容。



按照傳統，羅馬聖教會總司庫將擊碎教宗的「漁人權戒」，銷毀印鑑的模具，並封閉教宗居所。

漁人權戒是擁有悠久歷史的權威象徵，為教宗標誌性飾品之一。（vatican.va）

不同於以往使用純金打造，方濟各選擇鍍金銀戒。（GettyImages）

不同於以往使用純金打造，方濟各選擇鍍金銀戒。（GettyImages）

不同於以往使用純金打造，方濟各選擇鍍金銀戒。（GettyImages）

教宗的告別式在聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）舉行，按照傳統，由愛爾蘭籍樞機主教、總司庫凱文法瑞爾（Kevin Joseph Farrell）主持確認死亡與入殮儀式，身穿紅色祭袍、頭戴教宗冠冕的方濟各長眠在棺木中，手持玫瑰念珠，而法瑞爾用銀錘銷毀了象徵教宗權力的漁人權戒與印鑑模具，將隨棺入葬。

《美國有線電視新聞網》CNN報道，漁人權戒是擁有悠久歷史的權威象徵，為教宗標誌性飾品之一，歷史可追溯至13世紀，命名源自於天主教第一任教宗聖彼德，他是耶穌的使徒、漁夫。教宗方濟各在12年任期中，曾多次在儀式中佩戴這枚戒指，因許多信徒親吻衍生衛生爭議。

隨着方濟各的辭世，依照傳統，這枚戒指在梵蒂岡內被銷毀，由2023年方濟各任命的樞機主教法瑞爾，在樞機團的見證下，擊碎戒指與印章。而方濟各的漁人權戒曾在他2013年就任大典中出現，不同於以往使用純金打造，方濟各選擇鍍金銀戒。

事實上，漁人權戒早在19世紀中期就不再實際作為印信使用，但這項儀式仍然延續下來，CNN報道，敲碎戒指就像是「移除某個社群帳號的登入資訊，避免有人冒用教宗身份來發布假消息」。雖然現在已經很少人會冒充教宗，教廷內部也認為已沒必要完全毀壞戒指。

天主教教宗方濟各離世，民眾紛紛悼念。（路透社）

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