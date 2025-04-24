澳洲政府出動直升機射殺750樹熊稱助解脫　動物保護團體：太殘忍

澳洲政府出動直升機、狙擊手撲殺高達750隻樹熊引發爭議。政府方面稱，行動旨在幫助挨餓、脫水或受傷的樹熊得到「解脫」。但野生動物保護人士稱，遭撲殺的樹熊當中，包括健康的樹熊母親，這導致幼崽成為孤兒，牠們將無人照顧。



維多利亞州Budj Bim國家公園發生火場面積達2,000多公頃的山火後，政府4月初派直升機到公園撲殺樹熊。

墨爾本地球之友在聲明中強調：「空中射擊應被視為最後手段。這是澳洲首次用直升機射殺樹熊。空中撲殺樹熊尚屬澳洲首例，開創一個惡劣的道德先例」。

動物保護團體樹熊聯盟（Koala Alliance）在Facebook聲明中痛斥：「若從樹上射殺成年樹熊，將導致大量幼崽在痛苦中死亡，這太卑鄙，太殘忍。」

樹熊聯盟稱：「這不是安樂死──這是戴上偽科學面具的便利屠殺。這是野蠻、不道德、歹毒、殘忍的。」

官員堅稱，安樂死是必要。專注於野生動物救援的慈善組織Wildlife Victoria也同意政府說法，稱「叢林大火往往會對野生動物造成相當災難性的影響……讓野生動物遭受數週的痛苦並不合適。如果這些動物沒有希望存活，我們支持採取適當且人道的行動，以友善且安全的方式對它們實施安樂死。」