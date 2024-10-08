澳洲樹熊闖悉尼火車站 月台邊緣漫步 警促進站列車慢駛｜有片
撰文：劉耀洋
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澳洲一隻樹熊10月7日凌晨進入悉尼（Sydney）一個火車站，由於牠遊走在月台邊緣，警方擔憂意外發生，紛紛在後頭「慢速」追捕，又要求進站列車慢駛。
路透社8日報道，樹熊當日進入位於悉尼市中心商業區西南方約34公里處的Casula車站「漫步」。
新南威爾斯州交通局（Transport for New South Wales）提供的影片顯示，樹熊闖進車站後，先在電梯前查看一下，接着從樓梯走下去，最後更在鐵軌邊緣「漫步」。
由於它靠近月台邊緣，附近列車依照命令必須減速行駛。警方則緩慢地跟在後方，將牠趕離軌道。樹熊最終翻過柵欄離開車站，並進入附近樹林。
新南威爾斯州交通局在聲明中半開玩笑表示：「所有乘客無論大小，都應留在月台黃線後面。」
報道稱，樹熊不但是澳洲最受人喜愛動物之一，在新南威爾斯州被列為易危物種。
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