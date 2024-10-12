澳洲可愛樹熊誤闖民居　賴死唔走獲專人護送離開｜有片

澳洲昆士蘭州（Queensland）陽光海岸（Sunshine Coast）一位名叫Susanna的女士，近日早上被家中的警報系統吵醒，原來一隻可愛樹熊誤闖她的住所並觸動警報。這隻樹熊死抱着洋房白色的柱子不放，Susanna其後聯絡當地的保護動物組織派人前往處理，最後成功擒下這位「不速之客」，並護送其離開。Susanna將事發經過的影片上載到其社交媒體，引起網民熱議。



Susanna將「不速之客」攔住條柱唔放的影片上傳到其IG：

Susanna憶述9月25日一大早被手機的提示吵醒，以為有陌生人潛入家中，豈料衝下樓後發現「不速之客」原來是一隻可愛的樹熊，看到樹熊緊抱着洋房的白色柱子不放。

冷靜下來的Susanna其後致電保護動物組織求救，Wildlife Australia派出兩名工作人員前往處理。

從Susanna上傳的影片可見，樹熊到處亂走，還衝出屋外的街道上爬上樹，兩名工作人員費了九牛二虎之力才將其抓入籠子帶走。