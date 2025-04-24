安賽樂米塔爾裁員600人　法國尋求保護本土鋼鐵業免受華出口影響

全球第二大鋼鐵廠安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）法國分公司周三（4月23日）表示，由於歐洲鋼鐵業面臨困境，將在其法國7個工廠裁員約600人。法國政府發言人普里馬（Sophie Primas）周四表示，為應對這一困境，法國將和其他歐洲國家推動採取措施，以保護本地鋼鐵業免受中國出口鋼鐵的影響。



路透社引述普里馬表示，中國鋼鐵產量過剩是歐洲鋼鐵業競爭力下降的部份原因。

除受到高昂能源價格、廉價中國進口產品競爭的衝擊，歐洲各地的鋼鐵製造商還要面臨美國徵收的「對等關稅」。

2025年4月7日，西班牙塞斯塔奧（Sestao），安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）鋼鐵廠，工人站在鋼卷旁。（Reuters）

本月較早時候，安賽樂米塔爾的競爭對手塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）就宣布，將裁減其位於荷蘭的大型工廠約20%工作崗位。

法媒指，安賽樂米塔爾敦克爾克CGT工會秘書長 Gaétan Lecocq 表示，裁員是「對法國鋼鐵業的大屠殺」，公司在法國北部「所有分廠」都受到影響。他說道：「我們不會讓自己就這樣死去。在北方，鋼鐵是工人的生命。」