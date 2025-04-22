關稅戰：印度對部份鋼鐵產品徵12%臨時關稅 被指為遏制中國進口
撰文：蕭通
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作為全球第二大粗鋼（Crude steel）生產國的印度，4月21日宣布對部份進口鋼鐵徵收12%臨時關稅，當地稱為保護性關稅，以抑制主要來自中國的廉價鋼鐵進口激增。財政部在官方命令中表示，該關稅將即日生效，有效期為200天。這也是自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接連宣布多項關稅措施以來，新德里首次做出重大貿易政策轉變。
路透社報道，新德里的關稅主要針對中國，在2024/25年度，中國已成為僅次於韓國的印度第二大鋼鐵進口來源國。報道指出，中國鋼鐵近年大量湧入，迫使一些印度鋼廠縮減營運規模並考慮裁員。
印度鋼鐵部長H. D. Kumaraswamy發聲明表示，臨時關稅旨在保護國內鋼鐵製造商免受進口激增的不利影響，並確保市場公平競爭，特別是為中小型企業提供重要援助。
根據印度政府臨時數據，印度2024/25年度連續第二年成為成品鋼淨進口國，貨量達到9年來最高水平的950萬公噸。
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