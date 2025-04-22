貿易戰｜馬來西亞航空冀人棄我取？擬趁中國「退訂」擴大波音機隊

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）目前約八成為租賃飛機，集團的目標是租賃與自有各佔一半。集團正調整發展策略，以滿足亞太區日益增長的需求，尤其是東盟各國首都的航線。中國航空公司因中美關稅戰而暫停接收波音飛機，馬航計劃趁勢加速採購，以進一步擴大機隊規模。



馬航集團董事經理依茲漢依斯邁（Izham Ismail）接受馬來西亞媒體訪問時表示，這對集團而言是一個契機，使馬航有望比預期更早實現機隊擴張的目標。「我們正與波音接洽，看看是否能獲得中國航空公司留下的客機生產空缺。」

不過，依茲漢依斯邁坦言，這批波音飛機在市場上的需求很大，馬航已為激烈競爭做好心理準備。

全球航空公司都渴望買到新飛機，但由於冠病疫情後的供應鏈樽頸，以及波音公司因監管審查加強和罷工導致生產放緩，飛機交貨時間一再延長。

2025年4月22日，圖為馬拉西亞航空（Malaysia Airlines）旗下的波音737-8客機。（馬來西亞航空官網）

依茲漢依斯邁指，若馬航成功爭取到這批波音飛機，將屬於集團的額外採購，不在原本25架飛機的訂單內。

馬航原本通過飛機租賃協議，向波音公司訂購了25架飛機，新飛機從2023年至2026年初陸續交付。依茲漢依斯邁透露，馬航有意逐步減少租賃飛機，轉而直接採購飛機。

他補充說，馬航機隊目前約八成為租賃飛機，集團的目標是租賃與自有各佔一半。

馬航集團上個月說，將購買18架737 MAX8和12架737 MAX10客機，並可選擇再購買30架客機。

2025年4月22日，圖為馬拉西亞航空（Malaysia Airlines）旗下的波音737-8客機。（馬來西亞航空官網）

馬航戰略與轉型總監馮志揚指出，集團正調整發展策略，以滿足亞太區日益增長的需求，尤其是東盟各國首都的航線。馬航也有意增購或替換現有的空中巴士A350機隊，並計劃到了2035年成為一家更專注於營運寬體客機的航空公司。

兩天兩架波音客機被中國退貨

中國過去兩日已將兩架波音737 MAX客機退回美國。

據路透社報道，航班追蹤網站AirNav Radar的數據顯示，星期一（4月21日）有一架客機從中國浙江舟山的波音工廠起飛，降落在關島。關島是波音客機往返美國西雅圖波音生產基地與舟山之間的停留點。波音通常將飛機運送至舟山完成最後工序，之後交付給中國客戶。

南航首架波音737 MAX 8飛機（註冊號B-1206）降落在廣州白雲國際機場。（微博＠中國南方航空）

星期天（20日）也有一架漆上廈門航空塗裝的737 MAX客機，同樣從舟山返回西雅圖。廈門航空發言人證實有兩架原本準備交付的飛機已退回美國，但未透露原因。

據新浪財經報道，中國航空公司退回波音飛機的細節不明，可能是延後交付或改變引進方式，也可能是取消訂單。報道指出，737 MAX客機售價約1億美元（約7.78億港元），加上中國對美商品徵收的125％關稅，中國的航空公司只能暫停接收波音飛機。

波音官網資料顯示，截至今年3月31日，波音還有130架飛機待交付給中國客戶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

