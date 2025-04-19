中美貿易戰｜路透社：波音已付運中國客機折返美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國發動的貿易戰正酣之際，中方對美方的反制措施正陸續浮現。路透社4月18日報道，有原定已交付中國客戶的波音航機同日由浙江廠房折返飛回美國，反映中國航空企業可能應北京的要求，叫停接收在波音預訂的客機。



據路透社報道，中國多間航空公司近日已暫停接收在波音預訂的航機，並中止採購相關設備與零件，背後原因是中美貿易戰不斷升級。

南航首架波音737 MAX 8飛機（註冊號B-1206）降落在廣州白雲國際機場。（微博＠中國南方航空）

報道引述航班追蹤資料顯示，上月剛飛機中國舟山波音工廠的一架737MAX客機，於18日凌晨從舟山起飛，經關島飛回波音總部西雅圖。這架客機原定交付廈門，並已漆上中國南方旗下廈門航空的塗裝。業界人士認為，此舉是中國航空公司「退訂」，代表中方對特朗普政府的關稅措施，已採取實際行動進行反制。

報道指，波音過去一直將中國視為美國以外的主要市場。2018年，波音近四分之一的新客機交付給中國。然而，2019年發生兩宗737 MAX重大空難，導致該型號在全球停飛，令客機交付中斷多年。在歷經長期安全審查與磋商後，中國近期才恢復進口737 MAX型號客機。

2019年11月6日，中國上海第二屆中國國際進口博覽會（CIIE）上展示的波音飛機模型。（Reuters）

報道引述波音公司的數據顯示，波音手上尚有130個未完成訂單來自中國的航空公司和租賃。業內消息人士稱，在波音尚未公布買家的760多架未完成訂單中，很大一部分買家來自中國。