中國否認與美方進行貿易談判　特朗普駁斥：今早才剛舉行會談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前多次表示已經與中國就貿易、關稅問題進行談判，中方4月24日作出否認，指中美雙方並沒有就相關問題進行磋商或談判。特朗普同日駁斥北京的說法，聲稱雙方當天早上才剛進行會談。



美媒CNN及路透社24日報道，特朗普當日與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）會晤時被記者問到對北京聲稱中美貿易談判有進展是假消息有何看法。

特朗普即時駁斥相關說法，並表示「他們曾在今日早上開會」。當被記者追問「他們」是誰時，他僅表示稍後可能會揭露與會者身份，但強調這問題並不重要。

特朗普23日聲稱，美方每日都有同中國接觸，並指希望兩國最終能就貿易問題達成公平協議。

2025年4月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）會晤。（Reuters）

對此，中國商務部新聞發言人何亞東其後表示，任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據；中國外交部發言人郭嘉昆則表示，有關中美談判的資訊都是假消息。