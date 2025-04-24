特朗普冀與華達成「公平協議」　美財長重申：中美關稅戰須緩和

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4月23日表示，他認為中美在貿易問題上有機會達成一項「重大協議」，但在繼續進行貿易談判之前，雙方互相實施的過高關稅必須降低。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，美方正積極與中國就貿易問題進行對話，並指將會與對方達成公平協議。



美媒及路透社23日報道，貝森特當日在國際金融協會（IIF）主辦的活動發表演說，稱把中國視作發展中國家是荒謬的想法，並批評中方依賴向美國出售大量商品，導致全球經濟更加不平衡。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

貝森特指出，中方需要實現產業再平衡，並指中國改變其經濟結構對美方來說至關重要。不過他強調，中美雙方有必要緩和目前的緊張局勢，才能達成重新平衡貿易關係的目標。

當被問及這是否意味中美對雙方實施的關稅稅率將下降時，貝森特重申：「我認為這必然（會發生），因為雙方都認為這種關稅水平是不可持續。正如我昨天所說，這相當於貿易禁運，兩國貿易中斷不符合任何人的利益。」

2025年4月23日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓特區舉行、由國際金融協會（IIF）主辦的活動上發表講話。（Retuers）

貝森特提到，美方目前沒有為與華對話製定時間表，但預料相關會談將會在低級別進行，而非兩國領導人直接通話。

特朗普同日在白宮外告訴記者，美方與中國在內的各國貿易談判進展順利。他表示：「每個國家都想（與美國對話），即使是那些多年來一直剝削我們的國家，中國就是一個例子。」

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

特朗普22日已表示，自己將非常友好地與中方進行貿易談判。倘雙方達成協議，美國對中國進口產品的關稅將大幅下降，惟不會降至零關稅。