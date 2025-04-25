為第3任期造勢？特朗普集團推TRUMP2028新帽：「用它來重寫規則」

特朗普集團（The Trump Organization）4月24日在其網站上推出刻有「TRUMP2028」 字眼的新帽，令人猜測這是否為特朗普或於2028年尋求第3任期造勢。集團更一度在網頁的貨物描述中寫道「未來一片光明！用TRUMP2028帽去重寫規則」，有人質疑所謂的「重寫規則」（Rewrite the rules）可能是指涉美國憲法列明「任何人不得當選總統超過2次」的規則。



美國《紐約郵報》24日報道，截至當日，這頂紅色新帽的售價依然為50美元（約387港元），但有關貨物描述的部份卻已被改成「戴上這頂美國製造的TRUMP2028帽子，彰顯你的想法」。

而原描述會引起爭議，是因為2028年正是下屆美國總統大選的年份，而在《美國憲法第22修正案》規定「任何人不得當選總統超過2次」的前提下，特朗普理論上已不可再參選。

然而，特朗普自展開第2任期以來多次暗指有意尋求第3任期，甚至於上月30日公開表示「有辦法」尋求第3個總統任期，更強調不是開玩笑。

2025年4月24日，特朗普集團（The Trump Organization）在其網店上推出刻有「TRUMP2028」 字眼的新帽。（特朗普網店網站截圖）

《紐約郵報》詢問特朗普集團為何要出售這款可能具有挑釁性的新帽時，公司發言人本扎（Kimberly Benza）則回應指：「因為它太棒了。」