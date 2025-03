特朗普想謀求第3任期　一文看清美國總統連任機制　鑽漏洞可行嗎

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月30日公開表示「有辦法」尋求第3個總統任期,更強調不是開玩笑。美國憲法列明「任何人不得當選總統超過2次」,已當選2次的特朗普還是否有辦法?美媒就指出,除了修改憲法途徑外,特朗普另一方法還有鑽法律漏洞,但此途徑也會帶來法律爭議。



特朗普接受美國國家廣播公司(NBC News)訪問時,指稱「我不是在開玩笑......有辦法可以做到這點。」

2025年3月28日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。(Reuters)

特朗普理據是什麼?

據《福布斯》(Forbes)報道,特朗普主張《美國憲法第22修正案》只是禁止兩個連續任期後的第三任期,而他的第一和第二任期之間相隔4年,令他可以第三次參選。但報道也指出,此屬於特朗普方面的說法,實際上第22修正案中沒有任何內容去支持這種解釋,第22修正案指的是「任何人不得當選總統超過2次」(No person shall be elected to the office of the President more than twice)。

修改憲法

2019年2月28日,時任美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在越南河內JW萬豪酒店與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後出席新聞發布會。(Reuters)

田納西州共和黨眾議員奧格爾斯(Andy Ogles)先前提出議案,修改憲法允許總統若沒有兩屆連續當選,即可連任第三屆。但這做法門檻高,並不被看好:就算得到眾議院和參議院大多數議員的支持,憲法修正案也需要得到兩院三分之二多數票才能通過,而鑑於共和黨的微弱多數,這極不可能實現。

就算修正案在國會獲得通過,還必須得到至少四分之三的州的批准,但民主黨主導的州份不可能支持特朗普的連任。

「順位繼承」職位

特朗普與副總統萬斯(J.D. Vance)。(Reuters)

《第22修正案》規定不能3次參選出任總統,但有一「漏洞」是沒規定不能以非選舉方式出任。若然到了2028年,特朗普安排副手萬斯(JD Vance)或其他一位盟友競選總統,然後自己競選副總統,一旦當選,總統自行退位讓特朗普「副轉正」,是否可行?

這會出現法律爭議,是否可行屬未知之數,據《福布斯》指,批評者主張美國憲法第12修正案列明「依憲法無資格擔任總統的人,也無資格擔任美國副總統」,即特朗普應不能選副總統,但報道也指出,法律界內有不同意見,法律學者Bruce G. Peabody 和Scott E. Gant於1999年在一篇文章主張,「從技術上講,這是可以允許的」。