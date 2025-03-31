特朗普想謀求第3任期　一文看清美國總統連任機制　鑽漏洞可行嗎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月30日公開表示「有辦法」尋求第3個總統任期，更強調不是開玩笑。美國憲法列明「任何人不得當選總統超過2次」，已當選2次的特朗普還是否有辦法？美媒就指出，除了修改憲法途徑外，特朗普另一方法還有鑽法律漏洞，但此途徑也會帶來法律爭議。



特朗普接受美國國家廣播公司（NBC News）訪問時，指稱「我不是在開玩笑......有辦法可以做到這點。」

2025年3月28日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普理據是什麼？

據《福布斯》（Forbes）報道，特朗普主張《美國憲法第22修正案》只是禁止兩個連續任期後的第三任期，而他的第一和第二任期之間相隔4年，令他可以第三次參選。但報道也指出，此屬於特朗普方面的說法，實際上第22修正案中沒有任何內容去支持這種解釋，第22修正案指的是「任何人不得當選總統超過2次」（No person shall be elected to the office of the President more than twice）。

修改憲法

2019年2月28日，時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在越南河內JW萬豪酒店與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後出席新聞發布會。（Reuters）

田納西州共和黨眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）先前提出議案，修改憲法允許總統若沒有兩屆連續當選，即可連任第三屆。但這做法門檻高，並不被看好：就算得到眾議院和參議院大多數議員的支持，憲法修正案也需要得到兩院三分之二多數票才能通過，而鑑於共和黨的微弱多數，這極不可能實現。

就算修正案在國會獲得通過，還必須得到至少四分之三的州的批准，但民主黨主導的州份不可能支持特朗普的連任。

「順位繼承」職位

特朗普與副總統萬斯（J.D. Vance）。（Reuters）

《第22修正案》規定不能3次參選出任總統，但有一「漏洞」是沒規定不能以非選舉方式出任。若然到了2028年，特朗普安排副手萬斯（JD Vance）或其他一位盟友競選總統，然後自己競選副總統，一旦當選，總統自行退位讓特朗普「副轉正」，是否可行？

這會出現法律爭議，是否可行屬未知之數，據《福布斯》指，批評者主張美國憲法第12修正案列明「依憲法無資格擔任總統的人，也無資格擔任美國副總統」，即特朗普應不能選副總統，但報道也指出，法律界內有不同意見，法律學者Bruce G. Peabody 和Scott E. Gant於1999年在一篇文章主張，「從技術上講，這是可以允許的」。