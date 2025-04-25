關稅戰｜德國財長：歐美貿易協議可望90天內達成

德國財政部長庫基斯（Joerg Kukies）說，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）設定的90天關稅緩衝期內解決美歐貿易爭端，是「現實且可行」。



庫基斯4月24日在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行春季會議期間接受彭博社採訪時作出上述表態。他指出，當前美歐間的貿易矛盾雖複雜，但並非無法在三個月內找到解決方案。

他補充說：「我們認為90天是可行的……貿易爭議的複雜程度尚不至於超過這一時間框架所能承載的談判進度。」

德國財政部長庫基斯（中）4月24日在華盛頓出席IMF/世銀春季會議。（Reuters）

特朗普4月初宣布對多國商品加徵新一輪關稅，引發市場劇烈波動。數日後，他又說將在7月初前暫緩執行相關舉措，設定為期90天的談判窗口。此舉成為本次華盛頓會議上各國財長關注的焦點議題之一。

儘管庫基斯預計不會進入下一屆德國內閣，但他仍對當前磋商保持樂觀。他指出，全球多家機構近期紛紛下調經濟增長預期，這將對美國政府構成壓力。

庫基斯說：「我們相信，當前的市場與經濟反應將促使美國政府重新考慮立場。」他還提到，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的會談「富有成效」，進一步增強他對達成解決方案的信心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

