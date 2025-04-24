特朗普擬2至3週內宣布「對等關稅」新稅率　或包括對華關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月初宣告對全球眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」，之後決定暫緩對大部份國家的較高稅率90天，以展開談判。特朗普4月23日於白宮表示，或在未來2至3週內宣布針對貿易夥伴的新稅率。他被問到有關稅率調整是否包括中國，回應稱「可能適用」。特朗普還於同日表示，美國不需要加拿大的汽車，稱或會上調加拿大進口汽車25%關稅率。



特朗普表示，「在未來2至3週，我們將定出（關稅）數字……我們正與很多國家談判。」他指若未能與其他國家達成協議，美方便會決定對她們加徵的關稅。

被問到有關調整會否適用於中國，特朗普指「可能適用於中國」，又指「也許我們會達成一項特殊協議，到時候看看結果如何…… 現在是145%（稅率），這是很高的。」

據美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）23日表示，已有90個國家與美國政府提出談判，「他們都希望達成協議。」

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

威脅上調對加拿大汽車關稅

特朗普同日還指或會上調對加拿大進口汽車的25%關稅稅率，他指：「當我對加拿大徵收關稅時，他們支付25%的關稅，但就汽車而言，關稅可能會上升。」

他主張 「我們所做的就是表明，『恕我直言，我們不需要你們的車。我們真的想製造自己的汽車。』」