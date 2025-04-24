傳特朗普擬豁免部份汽車業關稅　外媒：市場波動後願提供特殊待遇

英媒24日援引知情人士稱，在近幾週行業高層的大力遊說下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）正計劃免除汽車製造商所面臨的部份關稅。據兩名人士透露，在汽車行業，特朗普可能會免除對來自中國的汽車零件徵收關稅20%，同時免去汽車零件製造商的鋼鋁關稅。

不過，這項豁免將保留特朗普對所有外國製造汽車整車徵收的25%關稅。另一項對汽車零件徵收的25%關稅也將繼續實施，該措施即將於5月3日生效。



報道稱，上述兩人在接受採訪時，將美方這一新動向描述為「取消疊加（關稅）」（destacking）。

另據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，白宮周三向其證實，特朗普正在考慮豁免汽車製造商的部份關稅。而彭博社（Bloomberg）則稱，特朗普周三在橢圓形辦公室的記者會上否認道，「還沒有考慮這個問題」。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

儘管再度出現美方口徑不一致的情況，但英媒認為，這仍然可以看作特朗普在貿易戰中做出的「又一次讓步」。

英媒稱，這一關稅暫緩舉措表明，在人們普遍擔憂關稅會推高美國汽車價格、擾亂供應鏈並導致失業後，特朗普在其激進的關稅政策上再次有所退縮。同時，這也是在引發全球市場大幅拋售後，特朗普願意向特定行業提供「特殊待遇」（carve-out）的最新跡象。

特朗普於4月初公布的所謂「對等關稅」，將鋼鋁製品、汽車及零件等六大類商品排除在外。

但汽車行業仍需面對25%的鋼鋁關稅，以及針對所有輸美進口汽車的25%關稅。來自中國的進口汽車零件還需額外疊加20%的關稅。此外，預計將於5月3日生效的汽車零件關稅25%，也將進一步加重該行業的負擔 。

這一系列關稅將推高美國國內汽車價格，削減汽車製造商和零件供應商的利潤，並擾亂本就冗長複雜的供應鏈。路透社援引美國汽車研究中心（CAR）本月的報告指出，特朗普對汽車進口加征25%的關稅，將導致汽車製造商今年的成本增加約1080億美元。

汽車關稅：2025年4月11日，美國加州三藩市灣里士滿港（Port of Richmond）的一個停車場停滿了新生產的汽車。（Reuters）

英媒報道稱，過去一周，汽車行業高層加大了對關稅的批評力度。Stellantis董事長埃爾坎（John Elkann）警告稱，特朗普的貿易政策「將美歐汽車產業置於危險之中」。

另有一名汽車行業高層也表示：「我們已敦促政府，不要用這些額外的關稅一次又一次打擊我們……因為這確實會危及我們整個行業的健康。」

面對即將生效的汽車零件關稅，本周，代表特許經銷商、供應商和幾乎所有主要汽車製造商的美國汽車行業六大頂級政策團體也罕見聯手，向特朗普政府施壓，反對實施即將出台的汽車零件關稅政策。

據CNBC報道，汽車創新聯盟、美國國際汽車經銷商協會、美國汽車驅動協會、美國發動機與設備製造商協會、美國全國汽車經銷商協會和美國汽車政策委員會的負責人，在聯名信中指出，許多汽車供應商已經「陷入困境」，根本無力承擔額外的成本上漲，這將引發更廣泛的行業問題。

負責人們在信中警告道，「大多數汽車供應商沒有做好準備應對關稅政策突然引發的混亂，很多供應商已經處於經營困難並將面臨停產、裁員和破產。只要一個供應商無法供貨，就會導致整條汽車生產線關停。」

這封落款為4月21日的信中，着重敦促特朗普政府效仿消費電子和半導體行業的關稅減免政策，豁免汽車行業所面臨的零件關稅。收件人是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表大使格里爾（Jamieson Greer）。

信件強調，這六大行業組織代表着美國第一大製造業，在全美50個州提供1000萬個就業崗位，每年為美國經濟注入1.2萬億美元。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

報道特別指出，對於汽車行業而言，這封聯名信即使不算史無前例，也是不同尋常的，因為「這類組織極少——甚至可以說幾乎從未——共同簽署過同一份聲明。」

隨着汽車行業對關稅政策的批評聲浪不斷高漲，特朗普計劃豁免部份關稅的消息開始不脛而走。據彭博社報道，汽車零件關稅暫緩的消息釋出後，許多汽車製造商和供應商的股價，在周三盤後交易中小幅走高。其中，通用汽車上漲了6.1%，福特汽車上漲了3%，Stellantis的美股上漲了6.8%。

但與白宮說法不同的是，當地時間周三（23日）的白宮記者會上，被問到是否考慮改變汽車關稅時，特朗普說，「不，我們現在不考慮。」同時，特朗普還暗示可能增加對加拿大進口汽車的徵稅。

他在橢圓形辦公室對記者說：「當我對加拿大徵收關稅時——他們支付了25%的關稅——但就汽車而言，關稅可能會提高」、「因為，我們並不希望加拿大為我們生產汽車。恕我直言，我們不想要你們的汽車，我們想自己製造汽車，我們現在有能力做到這一點。」

總部位於加拿大的汽車供應商麥格納，其行政總裁科塔吉里（Swamy Kotagiri）顯然並不認同這一點。

上周在底特律附近舉行的一次會議上，談及特朗普關於「汽車製造業回流美國」的論調，他批評道，「這不是輕輕一按開關就能做到的。我們必須從務實的角度來看待這個問題。我不明白你怎麼能隨便拿起一樣東西就開始行動。這聽起來很容易，但事實並非如此。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

