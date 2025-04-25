特朗普關稅｜馬來西亞前首相馬哈蒂爾：政策撐不到3個月

馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad） 4月24日預言，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的高關稅政策撐不了三個月就會喊停，因為這對美國的傷害，大於對其他國家的影響。



馬哈蒂爾24日在社交媒體X發文說，徵收關稅的概念就是大幅提高進口商品的價格，從而刺激本地產品的銷售，雖然這也取決於本地產品是否充足。他說：「美國幾乎沒有本地產品，這是因為10多年來，美國依賴進口產品，因為它們便宜。」

馬哈蒂爾預言：「我給美國（特朗普）三個月時間（就對高關稅政策喊停），或許更久。可能我錯了，但大家拭目以待。」

《光明日報》引述他說，即使是美國產品，也是在外國生產的，因為成本更低，他舉例，蘋果公司主要在中國和印度生產iPhone，供應全球市場，包括美國本土。

馬哈蒂爾指出：「如果對進口商品徵收高額關稅，那麼即使是在中國生產的美國iPhone，在美國的售價也會比其他國家高出120%。」

他解釋，美國本身並不是iPhone的生產大國，如果進口產品因高關稅而變貴，美國本土就沒有足夠的iPhone來滿足國內需求。而其他產品也將面臨同樣的問題，特朗普被迫推遲對電子產品徵收高關稅，結果將是美國的生活成本大幅上升。

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

馬哈蒂爾認為：「如果美國嘗試在本地生產所有產品，成本將非常高導致銷售不佳，而且在無法出口下，更無法在海外市場上競爭。」他說，高關稅對美國的影響是大量產品缺乏，包括必需品和非必需品。美國也將缺乏許多零件和組件，這些都是由美企在國外採購和生產。

馬哈蒂爾也提到，由於對進口產品徵稅以及美國本地生產成本高昂，美國的生活成本將飆升，進而導致工資上漲，同時，也進一步推高生產成本和生活成本。

圖為2022年11月14日，前馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）現身馬來西亞雪蘭莪州。 (Getty）

他強調：「美國將失去海外市場，因為它的產品無法在全球市場中競爭。美國人民將舉行大量抗議示威，美國不會再偉大。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

