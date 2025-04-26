教宗方濟各葬禮｜棺材裏放了「這些」陪葬品　玫瑰唸珠伴最後旅程

天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮於梵蒂岡時間周六（4月26日）上午10時（香港時間下午4時）舉行。根據周三公開、方濟各遺體躺在棺木中的首批照片，方濟各身着紅色教宗服飾，頭戴白色帽子，躺在木製棺木中，雙手放置一串玫瑰唸珠。



2025年4月23日，教宗方濟各（Pope Francis）遺體移送儀式，載有方濟各遺體的棺木被抬入梵蒂岡的聖伯多祿大教堂。（Reuters）

這名88歲的梵蒂岡領袖周一因腦中風導致昏迷及不可逆心臟衰竭逝世，其靈柩周三移送聖伯多祿大教堂，讓民眾瞻仰三天，之後運往羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）進行埋葬。

2025年4月23日，意大利羅馬，載有教宗方濟各（Pope Francis）遺體的棺木被在移送到梵蒂岡的聖伯多祿大教堂。（Reuters）

方濟各生前要求簡化葬禮，願安眠羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore），而非傳統的聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）。

2025年4月23日，載有教宗方濟各（Pope Francis）遺體的棺木被運往梵蒂岡的聖伯多祿大教堂。（Reuters）

與教宗一同埋葬的物品有哪些？

棺木中放置幾件象徵性物品，包括教宗的冠帽（Miter）、牧杖（Crozier）以及玫瑰唸珠。根據傳統，還會放置一小袋在其任期內鑄造的硬幣。例如，若望保祿二世在埋葬時，棺木中放置26枚硬幣，代表他26年的任期。

2025年4月23日，梵蒂岡聖伯多祿大教堂，瑞士衛隊成員站在裝有教宗方濟各（Pope Francis）遺體的棺木旁。（Reuters）

除此之外，還有一份名為「Rogito」的法律文件，記錄教宗的生平，放入棺木中，同時梵蒂岡檔案館保留一份副本。

通常，教宗埋葬時手中會握有玫瑰唸珠，並附上死亡證明以及被破壞的「漁人戒指」（Fisherman’s Ring）。

2025年4月23日，梵蒂岡聖伯多祿大教堂，圖為載有教宗方濟各（Pope Francis）遺體的棺木。（Reuters）

這枚獨特的印章戒指在教宗就職時授予，於埋葬前被銷毀，象徵教宗任期的結束。