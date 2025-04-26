教宗方濟各葬禮｜簡樸結束最後之旅 打破1世紀梵蒂岡傳統
撰文：洪怡霖
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天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮於梵蒂岡時間周六（4月26日）上午10時（香港時間下午4時）舉行。方濟各生前要求簡化葬禮，並選擇在羅馬聖母大殿安葬，打破一個多世紀以來教宗葬於梵蒂岡的傳統。
全球天主教會正見證一場顛覆百年傳統的葬禮，那就是方濟各遺體26日安葬於羅馬的聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），成為自1922年本篤十五世後，首名未長眠於梵蒂岡聖彼得大教堂地下室的教宗。
這名史上首名耶穌會（Jesuits）出身、來自阿根廷的教宗，以極簡的遺願，為千年教宗葬儀寫下新頁。
顛覆傳統：安葬地點革新
打破近百年教宗安葬梵蒂岡聖彼得大教堂地下墓室的慣例，方濟各選擇長眠聖母大殿，靠近他最喜愛的聖母像。
單層木棺入土
拒用傳統柏木、鉛、橡木三層棺槨，改採鋅襯松木單棺，這省去約500公斤金屬與木材，省下來的錢將用於羅馬遊民收容所。棺木僅刻「方濟各」拉丁文名，取代歷任教宗華麗的牧徽雕飾。
遺容瞻仰變革
遺體不按傳統置於聖彼得大教堂中間的高台上，而是平放於打開的素木棺中，供公眾瞻仰。教宗在遺囑中寫道：「棺木必須接觸土地。」