教宗方濟各葬禮｜簡樸結束最後之旅　打破1世紀梵蒂岡傳統

天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮於梵蒂岡時間周六（4月26日）上午10時（香港時間下午4時）舉行。方濟各生前要求簡化葬禮，並選擇在羅馬聖母大殿安葬，打破一個多世紀以來教宗葬於梵蒂岡的傳統。



教宗方濟各2025年4月21日逝世的消息傳出後，愈來愈多民眾在梵蒂岡聖伯多祿廣場聚集，有信徒手持十字架（Reuters）

全球天主教會正見證一場顛覆百年傳統的葬禮，那就是方濟各遺體26日安葬於羅馬的聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），成為自1922年本篤十五世後，首名未長眠於梵蒂岡聖彼得大教堂地下室的教宗。

教宗方濟各逝世：圖為2025年4月21日在阿根廷教堂內禱告的民眾（picture alliance via Getty Images）

這名史上首名耶穌會（Jesuits）出身、來自阿根廷的教宗，以極簡的遺願，為千年教宗葬儀寫下新頁。

天主教教宗方濟各2025年4月21日逝世，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間教堂內展示教宗相片，以示悼念（Reuters）

顛覆傳統：安葬地點革新

打破近百年教宗安葬梵蒂岡聖彼得大教堂地下墓室的慣例，方濟各選擇長眠聖母大殿，靠近他最喜愛的聖母像。

教宗方濟各逝世：2025年4月23日，民眾在梵蒂岡聖彼得廣場聚集，等待教宗方濟各（Pope Francis）靈柩移送往聖伯多祿大教堂。（Reuters）

單層木棺入土

拒用傳統柏木、鉛、橡木三層棺槨，改採鋅襯松木單棺，這省去約500公斤金屬與木材，省下來的錢將用於羅馬遊民收容所。棺木僅刻「方濟各」拉丁文名，取代歷任教宗華麗的牧徽雕飾。

教宗方濟各逝世：2025年4月23日，民眾在梵蒂岡聖彼得廣場聚集，等待教宗方濟各（Pope Francis）靈柩移送往聖伯多祿大教堂。（Reuters）

遺容瞻仰變革

遺體不按傳統置於聖彼得大教堂中間的高台上，而是平放於打開的素木棺中，供公眾瞻仰。教宗在遺囑中寫道：「棺木必須接觸土地。」

教宗方濟各逝世：圖為2025年4月21日在紐約一教堂內禱告的民眾（Reuters）

教宗方濟各逝世：2025年4月21日，位於敘利亞大馬士革的Lady of Damascus教堂舉行儀式悼念（Reuters）

教宗方濟各逝世：外媒報道，羅馬內的教堂都響起鐘聲，向教宗致敬，在法國、菲律賓等地，也有教堂響鐘聲哀悼教宗。圖為一位在梵蒂岡舉起照片、致敬教宗的修女（Reuters）