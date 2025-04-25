特朗普為和談設最後期限 稱俄方已大讓步：它停止佔領整個烏克蘭
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，俄烏和平談判已經取得重大進展，未來幾日對推動雙方停火至關重要，他已在俄烏談判上設定了一個最後期限，惟未透露具體時間。另外特朗普稱，他認為俄羅斯願意停止佔領整個烏克蘭已是「相當大的讓步」。
美媒及路透社24日報道，特朗普在白宮與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）會晤前告訴記者，他在俄烏問題上為自身設定一個最後期限，期限過後美國對和談的態度會有所不同。
特朗普在會晤後再次談及俄烏問題，他強調美方已對俄羅斯及烏克蘭施加重大壓力，並重申他對俄軍向烏克蘭發射導彈的不滿。不過，他拒絕說明俄羅斯是否會面臨進一步制裁，只透露會再等一星期，看能否達成和平協議。
當被記者問及俄羅斯有作出甚麼讓步以促成和平協議時，特朗普表示：「（俄羅斯願）停止戰爭，（願意）停止佔領整個國家（烏克蘭），這是一個相當大的讓步。」
烏克蘭首都基輔24日遭到俄軍空襲，特朗普其後在社交媒體發文，表示很不高興見到今次攻擊，並點名敦促普京停止戰事。
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