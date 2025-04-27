關稅戰｜外界睇淡美國 華爾街大鱷Bill Ackman：中國更急於求和
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對華加徵145%關稅後引發中國反制，外界擔憂美國人最終會為關稅「埋單」。特朗普的支持者、對沖基金經理、Pershing Square Capital創辦人阿克曼（Bill Ackman）則唱反調，他表示關稅長此以往會令企業失去對中國的信心，進而選擇離開中國，強調中美兩國都應為了保護本國利益而降低關稅，但北京或更急於達成協議。
阿克曼在社交平台發文，指關稅實行時間愈長，企業「愈不再確信能夠依賴中國進行採購或生產商品」，他指中美有動機降低關稅介乎10%至20%之間，但兩國領導人擔憂做出讓步的行為會彰顯自己軟弱。
他還強調中美應該盡快就關稅談判以達成協議，因「在這場談判中，時間是美國的朋友、中國的敵人。若中國拒絕，將承受嚴重且長久的後果。」還稱美國單方面選擇讓步並非「軟弱」的舉動。
彭博社分析，阿克曼的觀點與部份人的看法相左，他們相信中國可以承受特朗普關稅，以及維持北京一貫的強硬立場，還引述早前報道，稱中國有感關稅對經濟的影響，正考慮暫停對部份美國產品加徵的125%關稅。
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