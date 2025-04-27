加拿大明舉行大選　兩大總理候選人最後衝刺

加拿大聯邦第45屆大選將在周一（4月28日）登場，兩位主要總理候選人展開最後衝刺，自由黨總理卡尼（Mark Carney）的民調支持率保持領先。



法媒報道，自由黨黨魁卡尼與保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）周六（26日）在搖擺選區進行最後階段的競選活動。

卡尼在安大略省米西索加市（Mississauga）的集會上，將矛頭對準美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）：「特朗普總統的貿易戰實際上撕裂了全球經濟，他背叛了加拿大。」

加拿大總理卡尼4月26日在安大略省米西索加市（Mississauga）出席競選集會，為執政自由黨作最後拉票。（Reuters）

他表明：「加拿大人已經從這種背叛的震驚中緩過神來，但我們絕不能忘記教訓。」

他也對博勵治發動攻擊，指後者缺乏在貿易戰中領導國家的經驗和經濟智慧。「我們不需要混亂，我們需要冷靜。我們不需要憤怒，我們需要一個成年人（來領導國家）。」

報道稱，卡尼雖從未擔任過民選公職，但曾在加拿大和英國中央銀行擔任領導職位，他在全球金融領域的經驗使他成為抵禦特朗普動盪貿易政策的理想人選。

博勵治已經在議會任職20年。他的競選活動聚焦前總理杜魯多（Justin Trudeau）執政10年間引發民眾憤怒的問題，尤其是生活費上漲。

加拿大在野保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）4月26日到卑詩省三角洲市參加競選集會。（Reuters）

他周六在卑詩省三角洲市（Delta）舉行競選集會，重申卡尼將延續杜魯多時代。

博勵治亦在講話中批評特朗普，同時指責自由黨執政時經濟表現不佳，使加拿大容易受到美國保護主義的影響。

加拿大廣播公司（CBC）的民調匯總顯示，自由黨多次領先保守黨七至八個百分點。星期六的民調則顯示，自由黨支持率為42.5%，保守黨為38.7%，差距稍稍縮小。

麥吉爾大學（McGill University）政治學家貝蘭德（Daniel Beland）認為，保守黨試圖將競選議題從特朗普身上轉移的努力大多失敗。

加拿大2890萬符合條件的選民中，已有730萬人在復活節周末提前投票，較2021年增加25%。這場大選的勝利者會在周一投票站關閉數小時後揭曉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

