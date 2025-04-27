CIA副局長之子去年在俄烏戰爭中身亡　俄媒：他為俄軍戰鬥

據美國全國廣播公司（NBC）報道，當地時間4月25日，美國中央情報局（CIA）發言人證實，CIA數碼創新副局長之子格洛斯（Michael Gloss）去年在俄烏衝突中作戰時身亡。另據俄羅斯新聞網站「重要故事」（Important Stories）25日報道，格洛斯生前作為僱傭兵加入了俄羅斯軍隊。



CIA發言人當日在一份聲明中稱，CIA數碼創新副局長加利納（Juliane Gallina）及其家人在2024年春季遭遇了一場「難以想象的個人悲劇」，她「與心理健康問題抗爭的」兒子格洛斯在俄烏衝突中作戰時身亡。

美國CIA數碼創新副局長Juliane Gallina（左）。右圖為她和丈夫及Michael Gloss（圖中攬母親者）等子女的合照。（Facebook： CIA/ IStories）

該發言人稱：「CIA認為，格洛斯的離世是一個私人家庭事務，並非國家安全問題。整個CIA大家庭都為他們的悲劇感到痛心。」

CIA在聲明中並未提及格洛斯是為哪一方作戰。俄媒「重要故事」引用俄羅斯政府訊息以及格洛斯的社交媒體帖子報道表示，格洛斯加入俄羅斯軍隊併為俄方而戰。

去年，格洛斯在社交媒體上發布一張自己在莫斯科紅場上微笑的照片，並表達對俄羅斯在這場他稱之為「烏克蘭代理人戰爭」中作戰的同情。

該照片可能拍攝於2024年9月4日，Michael Gloss去了俄羅斯莫斯科紅場。（IStories/ Instagram截圖）

他曾在社交媒體上表示，有關俄烏衝突的新聞報道都是「西方的宣傳」，掩蓋了衝突的現實，「腐敗的烏克蘭軍隊根本不是俄羅斯軍隊的對手」。

格洛斯家人去年發布的訃告稱，格洛斯「在東歐旅行期間」身亡，但沒有提及俄烏衝突。訃告表示，「格洛斯度過了短暫但無比精彩的一生，直到他在海外旅行期間離我們而去。邁克爾憑藉他高尚的心和戰士精神，踏上了屬於自己的英雄之旅，卻於2024年4月4日在東歐不幸遇難。」

據報道，格洛斯長期以來就對美國存在不滿。從格洛斯在社交媒體上的足跡來看，他最遲在2023年年初離開美國開始旅行，他在個人主頁上寫道：「我離家出走，周遊世界」。

格洛斯的朋友表示：「他覺得，比起美國，有更有趣的地方值得去旅行，也值得體驗。而且他非常清楚自己享有多麼優越的條件，也非常清楚美國的體制有多糟糕。」

Michael Gloss在社交平台Instagram上分別展示了在美國華盛頓國會大廈比中指的照片，以及焚燒美國國旗的場景。（IStories/ Instagram截圖）

2022年4月，格洛斯發布一段焚燒美國國旗的片段。在一段聊天中，被網友問及他是否來自美國，格洛斯回答說：「是的，很遺憾。我出生在那裏。」

「上次我見到他時，他一直在談論貧困和文明崩潰之類的話題，」一位曾在土耳其收留格洛斯一夜的朋友回憶道，「他堅信西方霸權正在消退，而金磚國家很快就會取而代之。」

「他經常看關於巴勒斯坦的片段，對美國非常憤怒。他開始考慮去俄羅斯，他想和美國開戰。」這名格洛斯的朋友表示。

據俄媒報道，2023年9月5日，莫斯科聯合醫療資訊及分析系統（EMIAS）數據庫中出現一條包含格洛斯數據的記錄。他填寫的住址是一個合同招募中心的宿舍，該宿舍專門為那些來到莫斯科與俄羅斯國防部簽訂合同，然後前往烏克蘭作戰的外國人提供。

在莫斯科附近接受為期兩週的軍事訓練後，格洛斯和其它外籍新兵乘坐巴士被送往一個軍事單位。據介紹，俄羅斯外籍軍人從新兵註冊到正式被編入部隊名冊，通常需要大約14天，之後他們會被派往俄羅斯各個地區，在軍事靶場接受訓練。

Michael Gloss在俄文社交平台 Odnoklassniki 的個人主頁中將一張在第137空降團基地拍攝的照片用作頭像。（IStories/ Odnoklassniki截圖）

格洛斯發布的片段顯示，他加入位於俄羅斯中部城市梁贊（Ryazan）附近的第137近衛空降團。同樣在該團服完義務兵役的俄羅斯人彼得表示，他與格洛斯非常熟悉，「格洛斯對於如何在前線發揮作用有着自己的想法」。

彼得說，他最後一次見到格洛斯是在2023年12月，格洛斯在那之後就被派往前線，「如果我沒記錯的話，他訓練結束後被分配到一個突擊部隊，第137團的部隊當時駐紮在頓涅茨克州索萊達爾（Soledar）的西北部。」

格洛斯最後一次訪問社交媒體是在2024年3月14日。兩週後，第137空降團開始向烏克蘭陣地推進。在他身亡的2024年4月4日，包括第137團在內的俄軍第106空降師發布公告稱，傘兵們「不顧險峻的地形和不利的陣地」，繼續在頓涅茨克州羅茲多利夫卡（Rozdolivka）和韋謝萊（Vesele）附近發動攻勢。

Michael Gloss在前往俄羅斯之前到過土耳其。（IStories/ Instagram截圖）

據報道，格洛斯的母親加利納去年被任命為CIA數碼創新副局長，曾擔任過CIA負責監督技術和網絡安全的高級職務。她曾是美國海軍的一名密碼軍官，並於2013年從海軍預備役退役，此後曾在國際商業機器公司（IBM）擔任高管。

格洛斯的父親拉里（Larry Gloss）是一名海軍老兵，因參加海灣戰爭中的「沙漠風暴行動」而獲得勳章，他曾在美國全國安全委員會（NSC）從事網絡安全領域工作，目前領導着一間為美國政府、美國國防部和其他北約國家等客戶開發安全軟件的公司。

根據社交媒體訊息，格洛斯曾就讀於維珍尼亞州北部維也納郊區的奧克頓高中（Oakton High School），在那裏他參加過橄欖球和長曲棍球運動。根據他的訃告，他後來進入緬因州巴爾港的大西洋學院（College of the Atlantic）學習人類生態學。

Michael Gloss在美國參加氣候抗議和反對墮胎禁令的集會。（IStories/ Instagram截圖）

訃告中說：「邁克爾成長為一個身材高大強壯、體貼且有原則的人，從很小的時候起，他就利用這些優點來對抗和抵制各種形式的不公正行為，無論是在操場上、運動場上還是在政治領域。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

