俄烏戰爭｜特朗普稱克里米亞將留在俄羅斯　「澤連斯基明白」

在美國繼續斡旋俄烏停火談判之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在4月25日刊出的《時代》雜誌訪問內稱，克里米亞將繼續留在俄羅斯（Crimea will stay with Russia），又指「澤連斯基明白」。



特朗普指烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）明白這一點，又指「每個人都明白」。

他稱「他們（俄羅斯）的潛艇在那裏駐紮的時間比我們所說的任何時期都要早，已經很多年。克里米亞人大多說俄語。」

特朗普並說「但這是奧巴馬（Barack Obama）給出去的，不是特朗普我給的。」此指向俄羅斯吞併克里米亞時的時任美國總統奧巴馬。

2025年3月25日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在記者會上發表講話。（Reuters）

俄羅斯2014年吞併克里米亞，引起烏克蘭非常不滿，西方多國抵制俄國，俄烏均稱擁有克里米亞主權。

澤連斯基最新在4月22日公開表示，烏克蘭不會正式承認俄羅斯對克里米亞的控制權。特朗普之後在社交媒體批評澤連斯基的言論具煽動性，損害俄烏和平談判，並指有關克里米亞所有權的議題甚至不是談判焦點。