俄羅斯首度證實朝鮮士兵參與俄烏戰爭

俄羅斯多間傳媒4月26日報道，莫斯科方面首次證實有朝鮮士兵被派到烏克蘭前線，並感到對方的貢獻。



韓聯社報道，俄羅斯塔斯社（TASS）及俄新社（RIA Novosti）引述俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）滙報庫爾斯克（Kursk）地區「完全解放」時，特別提到朝鮮按照《全面戰略夥伴協定》，派兵參與戰事。

在俄烏戰爭中遭烏克蘭軍隊俘虜的朝鮮士兵透露，朝軍在朝鮮黃海道谷山郡「武力部訓練場」內布置有大量模擬首爾市鐘路區、釜山、大邱、全州、濟州地形的場地。（Facebook@bemilM）

格拉西莫夫形容，這些朝鮮士兵與俄軍並肩完成作戰目標，並在戰事中展示「高度專業及忍耐力、勇氣和英勇。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）亦透過社交媒體Telgram發文，稱俄羅斯永不忘記朋友。

美韓兩國估計，朝鮮在去年10月底參與俄烏戰爭後，至今一共派兵1.1萬人到烏克蘭前線，其他大約4000人受傷，又認為平壤方面可能在今年初再調派3000兵力到俄羅斯。