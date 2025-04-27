溫哥華汽車衝入菲律賓慶典釀多死傷　加媒：目擊者見「滿街屍體」

加拿大溫哥華（Vancouver）周六（4月26日）晚上發生車撞人事件，一架汽車衝入在街頭慶祝菲律賓節日的人群，當局指多人死傷，30歲涉事男司機被捕。有加媒引述目擊者稱，見到一輛黑色汽車高速行駛，「把受害者撞飛」（sending victims flying）。另有加媒引述目擊者自述：「滿街都是屍體」。



事發時當地正值菲律賓拉普拉普節（Lapu-Lapu Day），人們在溫哥華弗雷澤街和東41大道（Fraser Street and East 41st Avenue）繁華的交叉路口舉行慶典，紀念菲律賓土著領袖拉普拉普抵抗西班牙殖民統治，和在1521年4月27日贏得麥克坦島戰役（the Battle of Mactan）。

2025年4月26日，加拿大卑詩省溫哥華，菲律賓拉普拉普節（The Lapu-lapu Festival）汽車撞人導致數人死亡後，警察在街區派對地點附近的弗雷澤街（Fraser Street）上。（Reuters）

據《溫哥華太陽報》（The Vancouver Sun），事發時該地區有數千人。加拿大City News則引述目擊者指，在現場看到的傷亡者有逾20人。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）引述目擊者表示，看到一輛黑色汽車在慶典附近的聖喬治街和第43大道（St. George Street and 43rd Avenue）附近「不穩定地」行駛，隨後人群被撞擊。據報，有人看見黑色車輛「高速駛入人群，把人撞飛」。

Postmedia報道，Bao Buns餐車老闆Yoseb Vardeh說：「我走出餐車，沿道路望去，到處都是屍體。」