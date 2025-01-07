新奧爾良車撞人案｜拜登夫婦到波旁街進行慰問 前往當地教堂祈禱
撰文：莊勁菲
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美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）元旦發生汽車衝撞人群案，造成14人死、35人傷。美國總統拜登（Joe Biden）週一（1月5日）攜妻子吉爾（Jill Biden）前往事發地法國區波旁街（Bourbon Street）進行慰問，並到當地教堂參加祈禱儀式。
路透社報道，拜登和吉爾在波旁街駐足悼念死者，第一夫人在受害者臨時紀念碑前敬獻了一束花，並和總統一起在胸前畫起十字。
拜登還慰問了受襲擊影響的家庭、倖存者和當地執法人員，然後這對夫婦前往法國國王聖路易大教堂（the Cathedral-Basilica of St. Louis, King of France）參加新奧爾良教區大主教主持的跨宗教祈禱儀式。
拜登在教堂發表講話：「我知道像這樣的事件很難接受，震驚和痛苦仍然非常原始...... 這是不一樣的。我們知道失去靈魂的感覺。」
此前，拜登第一任妻子和長女死於車禍，他的長子博（Beau Biden）後來死於癌症。
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