新奧爾良車撞人案｜拜登夫婦到波旁街進行慰問　前往當地教堂祈禱

美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）元旦發生汽車衝撞人群案，造成14人死、35人傷。美國總統拜登（Joe Biden）週一（1月5日）攜妻子吉爾（Jill Biden）前往事發地法國區波旁街（Bourbon Street）進行慰問，並到當地教堂參加祈禱儀式。



路透社報道，拜登和吉爾在波旁街駐足悼念死者，第一夫人在受害者臨時紀念碑前敬獻了一束花，並和總統一起在胸前畫起十字。

美國路易斯安那州新奧爾良市，一名美國退伍軍人元旦駕車衝向法國區的人群，導致14死、35傷。圖為2025年1月6日，美國總統拜登和第一夫人吉爾參觀了新奧爾良市法國區波旁街的受害者臨時紀念碑。（Reuters）

拜登還慰問了受襲擊影響的家庭、倖存者和當地執法人員，然後這對夫婦前往法國國王聖路易大教堂（the Cathedral-Basilica of St. Louis, King of France）參加新奧爾良教區大主教主持的跨宗教祈禱儀式。

拜登在教堂發表講話：「我知道像這樣的事件很難接受，震驚和痛苦仍然非常原始...... 這是不一樣的。我們知道失去靈魂的感覺。」

美國路易斯安那州新奧爾良市，一名美國退伍軍人元旦駕車衝向法國區的人群，導致14死、35傷。圖為2025年1月6日，美國總統拜登和第一夫人吉爾前往法國國王聖路易大教堂參加祈禱儀式。（Reuters）

此前，拜登第一任妻子和長女死於車禍，他的長子博（Beau Biden）後來死於癌症。