伊朗港口爆炸28死800傷　否認與導彈燃料有關　俄派飛機助救火

伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸，增至最少28人死亡，逾800人受傷。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）27日下令派出數架飛機前往伊朗，支援當地救火。



伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸（Reuters）

伊朗否認與導彈燃料有關

路透社報道，港口儲存的化學物質被懷疑是引發爆炸的原因，但具體原因尚不清楚，伊朗國防部否認爆炸可能與導彈固體燃料處理不當有關。

英國廣播公司（BBC）報道，港口爆炸後，附近建築物的窗戶遭震碎，車輛也損壞，遠在50公里外的居民也感受到震動。伊朗官員4月27日表示，目前約80%火勢受控。

伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸（Reuters）

高空拍攝的影像顯示事件中有至少3個區域起火，伊朗官員後來證實火勢蔓延，該地區的學校與企業辦公室都被勒令關閉。

一名目擊者稱「整個倉庫充滿煙霧、灰塵和灰燼。我都不記得我是躲到桌底下，還是被爆炸拋到那裏。」

伊朗政府發言人則表示，儘管化學物質處理不當可能是爆炸的原因，但目前還無法確定具體原因。

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）向爆炸中的遇難者表示深切同情，要求徹查事故。

這個港口是伊朗大型運輸基地之一，也是伊朗最重要的港口之一。據伊朗官方伊通社數據，伊朗非石油貨物進出口總量55%以上在該港口裝卸。該港口還承擔着伊朗85%以上的集裝箱裝卸任務。