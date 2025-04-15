新華社：菲律賓海警船黃岩島附近海域碰瓷　炮製抹黑中國虛假敘事

新華社周二（15日）引述中國海警消息稱，菲律賓海警4409船周一位黃岩島附近海域危險接近中國海警中南艦，數次從艦艏方向穿越中國艦行駛航線，妄圖「碰瓷」擺拍，炮製抹黑中方的虛假敘事。



報道指，14日上午，中國海警中南艦位黃岩島附近海域依法巡邏，菲海警4409船在無預告情況下4次穿越中國艦行駛航線，並突然危險接近中國海警艦。在中國海警多次喊話警告和規制下，菲海警船駛離中國艦。事後，菲方罔顧事實、顛倒是非，在媒體平台發聲炒作，製造輿論話題熱點。

中國海警方面表示，菲方行徑嚴重違反國際法相關規定和海上避碰規則，以危險方式非法接近中國正常航行的海警艦，威脅中方人員及船隻安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。面對菲海警船挑釁「碰瓷」，中國海警將一如既往予以堅決反制，進一步加強有關海域管控力度，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。