新華社：菲律賓海警船黃岩島附近海域碰瓷 炮製抹黑中國虛假敘事
撰文：洪怡霖
出版：更新：
新華社周二（15日）引述中國海警消息稱，菲律賓海警4409船周一位黃岩島附近海域危險接近中國海警中南艦，數次從艦艏方向穿越中國艦行駛航線，妄圖「碰瓷」擺拍，炮製抹黑中方的虛假敘事。
報道指，14日上午，中國海警中南艦位黃岩島附近海域依法巡邏，菲海警4409船在無預告情況下4次穿越中國艦行駛航線，並突然危險接近中國海警艦。在中國海警多次喊話警告和規制下，菲海警船駛離中國艦。事後，菲方罔顧事實、顛倒是非，在媒體平台發聲炒作，製造輿論話題熱點。
中國海警方面表示，菲方行徑嚴重違反國際法相關規定和海上避碰規則，以危險方式非法接近中國正常航行的海警艦，威脅中方人員及船隻安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。面對菲海警船挑釁「碰瓷」，中國海警將一如既往予以堅決反制，進一步加強有關海域管控力度，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。
Google地圖標「西菲律賓海」 中國：南海是國際社會公認通用地名傅瑩揭露當年真相：菲律賓試圖非法在南海擴大島礁建設美菲空軍在南海舉行聯合巡邏演習 解放軍南部戰區回應解放軍南部戰區：中方艦艇編隊正常過航巴西蘭海峽 菲方污衊炒作