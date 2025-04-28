加拿大選舉初步結果明早出爐　卡尼民調領先

加拿大星期一（4月28日）舉行45屆聯邦眾議院選舉，在民調中領先的自由黨籍加拿大總理卡尼（Mark Carney）的主要競爭對手，為保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。



彭博社報道，加拿大聯邦眾議院選舉的初步投票結果，預計將在星期一晚上7時（香港時間星期二（29日）早上7時）過後陸續出爐。屆時加拿大大西洋四省的投票時間將結束，而這四省的席位佔總席位的約10%。

2025年4月10日，加拿大安大略省漢密爾頓，總理卡尼（Mark Carney）出席自由黨舉行的競選活動。（Reuters）

絕大多數的投票結果將於當天晚上9時30分過後公布，屆時全國大部分地區的投票已結束，包括席位最多的安大略省和魁北克省。安大略和魁北克各有24個眾議院席位。

自由黨希望能利用新民主黨、魁北克集團（Bloc Quebecois）、綠黨的支持率下滑之際，守住自由黨的執政權。

在加拿大執政長達九年的杜魯多（Justin Trudeau）1月6日辭職後，原為加拿大央行行長的卡尼在加拿大與美國爆發激烈貿易戰之際上台掌舵，但他在議會裏並沒有席位。

2025年4月25日，加拿大埃德蒙頓，圖為卡尼與保守黨首博勵治（Pierre Poilievre）來到票站的組合圖片。（Artur Widak Via Getty）

卡尼3月14日宣誓就任總理後，於3月23日宣布解散議會並提前舉行第45屆聯邦眾議院選舉。

在選舉期間，卡尼內閣成為「看守內閣」。

卡尼承諾，他將對抗美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其吞併加拿大的威脅，加拿大永遠不會成為美國的第51個州。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

