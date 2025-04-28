美國斡旋伊朗棄核取得進展 內塔尼亞胡促伊盡數拆除核基礎設施
撰文：聯合早報
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在華盛頓和德黑蘭就核協議進行談判之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再次呼籲伊朗拆除所有核基礎設施。
路透社報道，在波斯灣國家阿曼的斡旋下，美國和伊朗迄今已舉行三輪間接會談，旨在達成一項阻止伊朗獲得核武器，並解除美國對伊朗的嚴厲經濟制裁的協議。
以色列官員長期以來誓言要阻止伊朗獲得核武器，內塔尼亞胡周日（4月27日）晚上在耶路撒冷重申了這一主張。
內塔尼亞胡表示，唯一一個「好協議」，就是拆除伊朗「全部的核基礎設施」，類似於利比亞2003年與西方達成的放棄核、化學、生物與導彈計劃的協議。
他稱已告訴美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），美國與伊朗達成的任何核協議都應該包括阻止伊朗發展彈道導彈。
路透社4月19日引述一名以色列官員和另外兩名知情人士的話報道，以色列並沒有排除在未來幾個月襲擊伊朗核設施的可能性，儘管特朗普已向他表明，美國目前不願支持以色列對伊朗核設施的行動。
阿曼本月初說，美國和伊朗正在尋求達成一項協議，使伊朗「完全擺脫」核武器和制裁，但讓伊朗「保留發展和平核能的能力」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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