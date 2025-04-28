美國斡旋伊朗棄核取得進展　內塔尼亞胡促伊盡數拆除核基礎設施

在華盛頓和德黑蘭就核協議進行談判之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再次呼籲伊朗拆除所有核基礎設施。



路透社報道，在波斯灣國家阿曼的斡旋下，美國和伊朗迄今已舉行三輪間接會談，旨在達成一項阻止伊朗獲得核武器，並解除美國對伊朗的嚴厲經濟制裁的協議。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

以色列官員長期以來誓言要阻止伊朗獲得核武器，內塔尼亞胡周日（4月27日）晚上在耶路撒冷重申了這一主張。

內塔尼亞胡表示，唯一一個「好協議」，就是拆除伊朗「全部的核基礎設施」，類似於利比亞2003年與西方達成的放棄核、化學、生物與導彈計劃的協議。

他稱已告訴美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），美國與伊朗達成的任何核協議都應該包括阻止伊朗發展彈道導彈。

路透社4月19日引述一名以色列官員和另外兩名知情人士的話報道，以色列並沒有排除在未來幾個月襲擊伊朗核設施的可能性，儘管特朗普已向他表明，美國目前不願支持以色列對伊朗核設施的行動。

2025年4月23日，圖為內塔尼亞胡在耶路撒冷地區出席遇難同胞大屠殺博物館紀念活動的開幕儀式。

阿曼本月初說，美國和伊朗正在尋求達成一項協議，使伊朗「完全擺脫」核武器和制裁，但讓伊朗「保留發展和平核能的能力」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

