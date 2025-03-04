以色列將在東部邊境興建隔離牆　防範伊朗及其勢力發動襲擊

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）3月3日表示，以色列未來數月內將在東部邊境地區展開安全隔離牆的建設工程，以強化邊境安全、打擊恐怖主義活動、防範武器走私，以及應對伊朗或其支持勢力在以色列東部開闢戰線、發動襲擊的可能性。



《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）3日報道，卡茨於當日訪問約旦河谷（Jordan Valley）時宣布上述計劃，又指國防部亦會在東部邊境地區成立新的軍事部隊及哨站，進一步鞏固以方在該地帶的戰略存在。

該段隔離牆全長約425公里，預計從戈蘭高地南部延伸至以色列南部港口城市埃拉特（Eilat）北部，建設費用約52億新謝克爾（約112億港元），預計在3年內竣工。

圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

另外，以色列公共廣播公司引述消息人士表示，以色列本週打算對加沙地區實施一項「地獄計劃」（Hell plan），以迫使巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）重新考慮將當前停火協議延長至齋月和逾越節之後的提議。

報道稱，該計劃或包括切斷對加沙地區的電力和水源供應，以及有可能再次推動加沙北部的平民撤離。

2025年2月23日，一架以色列裝甲車在約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）執行軍事任務。（Reuters）

以方表示，如果哈馬斯拒絕延長停火協議，將導致加沙地帶再次爆發全面戰爭。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）此前已因此而停止對加沙的人道主義物資供應。