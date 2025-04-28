美國10月起對外國貨船徵收港口費　車輛承運商尋求減輕費用

美國貿易代表署（USTR）4月17日宣布，10月起對所有外國建造的大型汽車運輸船徵收港口費，以打擊與中國有關聯的船隻停靠美國港口，並資助美國造船業的復興。但收費對象不限於與華相關船舶，大型汽車運輸船的運營商正在尋求減輕這一負擔。



USTR計劃從10月14日起對這些船隻，每運載一輛汽車就收150美元的費用。對於一艘可運載6000輛汽車的船來說，這筆費用將達到90萬美元。

2025年2月7日，中國上海，圖為洋山港碼頭附近停駐的中國貨船。（Reuters）

路透社引述兩名律師指出，針對車輛運輸船徵收的費用範圍非常廣泛，將影響到加入美國海上安全計劃、支持華盛頓軍事準備的20艘懸掛美國國旗和載有美國船員的車輛運輸船。

這些費用也將為汽車運輸​​客戶帶來巨額成本，而他們已經受到特朗普（Donald Trump，又譯川普）徵收的25%汽車關稅的傷害。

世界航運評議會（WSC）4月18日警告稱，這些費用將影響幾乎所有汽車運輸公司，並帶來意想不到的後果。《朝日新聞》引述日本船主協會會長、川崎汽船會長明珍幸一評論：「對於針對特定貨物的措施感到困惑。」