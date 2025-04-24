特朗普關稅｜加州港口貨運量料暴跌　美國工人傍徨：貨船都掉回頭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國產品進口關稅增至145%，部份產品更高至245%，貿易戰重挫中美之間的貿易，體現在離開中國、前往加州港口的貨船數量大幅下降，料當地港口貨運量將暴跌。有美國工人指貨櫃船都掉回頭，對生計感到擔心，「每天盯着看新聞，看着會發生什麼」。



這些港口包括洛杉磯港和長灘港，是接收中國貨運和其他亞洲貿易的主要港口。美國CNBC引述船舶追蹤系統 Port Optimizer 數據表示，截至5月3日那一週，離開中國前往南加州港口的貨船數量週比下降29%。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

數據顯示，與去年同期相比，計劃在5月4日至10日當週抵達港口的貨船數量減少44%。而這些船隻要麼計劃離開亞洲，要麼已經出海前往這些港口。

美媒Spectrum Bay News 9報道，來自全美零售聯合會（NRF）的Joanthan Gold說：「（貨運量下降）不單影響港口，還有貨車運輸、倉儲和所有其他相關工作。」

美國工人：貨船都掉回頭

一名工人Robert Spakowsk向傳媒吐苦水指「他們把本來駛往這裏來的貨櫃船掉回頭去了…… 這是我們的生計，我們對此擔心…… 這裏有數以千計的工人，每天盯着看新聞，看着會發生什麼。」

洛杉磯縣經濟發展局在最近一份報告指出，特朗普關稅威​​脅到當地5,000億美元的收入，並使200萬名當地工人的工作面臨風險。