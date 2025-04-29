加拿大車撞人疑兇華裔身份曝光　加媒：來自台灣高雄的名牌大學生

繼日前加拿大溫哥華警方公布車撞人事件的疑犯身份後，加媒《環球郵報》（The Globe and Mail）最新報導指，30歲的疑犯Kai-Ji Adam Lo與家人居住在當地一個華人與菲律賓人社區，家人平日以中文同鄰居交流，而他的Facebook社交帳戶則顯示他來自台灣高雄，就讀於加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）的商學院，是當地名牌大學之一。



報道引述疑犯鄰居指，疑犯一家早在10年前就搬來社區居住，疑犯母親用中文與鄰居溝通，父親則在喬遷後不久病逝。

報道又指，他們一家居住地點距離案發現場不遠，僅有7分鐘車程。有鄰居指，警方在案發前兩週曾來到附近，還要求查看閉路電視錄像畫面。

另有鄰居憶述疑犯一家的生活日常，稱有時能聽到屋內傳出爭吵聲，可以在屋外聽到主要是疑犯與母親之間大聲交談，但未曾見過肢體暴力，並形容疑犯情緒不穩表現焦慮，「他非常緊張，總是害怕會發生什麼事情傷害到自己。」

疑犯Kai-Ji Adam Lo的社交帳號顯示，他來自台灣高雄。(網上圖片)

此前有報道指，疑犯一家近年命途多舛，其兄長去年初被殺，母親也和疑犯一樣因此而大受打擊，前者還因企圖自殺但入院。

本月26日，疑犯駕駛黑色SUV衝撞參加節慶的人群，致11死逾20傷被控8宗謀殺罪，警方未透露犯案動機，指疑犯期深受心理健康問題所擾。