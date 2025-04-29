橋水達里奧：特朗普暫緩關稅為時已晚　未來他國將繞過美國發展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰正酣之際，億萬富豪投資人、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）警告，關稅對貿易造成的混亂和經濟基本面不佳等因素，將導致全球政治和貨幣秩序發生重大轉變。達里奧憂慮，美國在應對這些挑戰的同時，將被其他一些國家所「繞過」（bypass），這些國家將適應與美國的切割，並圍繞這個美國以外的世界持續發展。



達里奧4月29日在其社交平台撰文指，有些人認為，隨着進行更多的談判，關稅糾紛將會逐漸平息。 然而，我現在聽到越來越多與貿易相關的人表示，一切已經為時已晚。

例如，許多對美出口商和與美國有貿易往來的其他國家的進口商都表示，他們必須大幅減少與美國的交易，因為他們認識到，無論關稅如何變化，這些問題都不會消失，而且與美國的相互依賴程度大幅減少是一個必須做好規劃的現實。

達里奧在其社交平台以「一切為時已晚，改變快將降臨」為題撰文：

最明顯的是，無論下一輪貿易談判結果如何，在中國的美國生產商和投資者、在中國與美國人有業務往來的中國生產商和投資者、在美國與中國人有業務往來的美國生產商和投資者，以及在美國與美國人有業務往來的中國生產商和投資者現在都必須制定替代計劃。

雖然現在人們普遍認識到需要盡量減少美中之間的相互依存，但這種觀點正越來越被大多數國家的大多數人所接受，他們正在處理與美國相關的大多數貿易關係、資本市場關係、地緣政治關係和軍事關係等問題。

儘管尚未完全實現，但人們也越來越認為，美國作為世界上最大的成品消費國和最大的債務資產生產國，為其過度消費提供資金，這種情況是不可持續的，因此，人們若認為可以持續向美國賣貨和借貸，並透過手持美債獲得的硬貨幣美元（即未貶值的）償還，這種想法是天真的，所以必須制定替代計劃。

2025年4月23日，億萬富豪投資人、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧 (Ray Dalio) 在紐約市林肯中心爵士音樂廳舉行的2025年TIME100峰會上發表講話。（Getty）

更簡單地說，龐大的貿易和資本失衡正在創造不可持續的條件和被切斷的巨大風險，因此必須降低這種失衡——即過度失衡+去全球化=較小的貿易和資本失衡。

達里奧就此作出以下四點總結：

1）我們正處於貨幣秩序、國內政治和國際秩序崩潰的邊緣，而這些崩潰都是由於不可持續的和糟糕的基本面造成的，這些基本面是顯而易見和可以衡量的。

2）導致這些日益嚴重的混亂與歷史上多次發生的事件相似，因此，這次看起來就像是貨幣、國內政治和社會以及國際地緣政治秩序如何演變的古老故事的當代版本。

2025年4月28日，美國華盛頓，特朗普總統（Donald Trump）在白宮歡迎美式足球超級碗冠軍費城老鷹隊到訪。（Reuters）

3）美國正面臨越來越大的風險，在應對這些挑戰的同時，越來越多的國家將適應與美國的切割，並圍繞美國以外的世界繼續發展。

4）如果以最佳方式處理這些情況，結果將比以最差方式處理好得多。

達里奧最後表示，遺憾的是，到目前為止，我們還沒有看到更好的解決辦法，相反，我們看到的是令人不安的鬥爭和動盪，這些教訓正在導致不可逆轉的不良後果。