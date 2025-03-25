印尼新主權基金任命顧問「夢之隊」　包括達里奧薩克斯與他信等人

印尼新成立主權財富基金Danantara Indonesia於3月24日宣布，將任命「鱷王」對沖基金橋水創始人達里奧（Ray Dalio）、美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）和泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）等人為基金顧問。該基金預計將管理價值約9000億美元（約6.99萬億港元）國有資產，並計劃透過投資戰略項目和產業來促進經​​濟成長，被稱為「印尼版淡馬錫（Temasek）」。



據英媒報道，印尼政府於上月24日推出Danantara，該基金將透過管理國有企業的所有股份，並將獲利再投資於商業項目，以實現印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）計劃在2029年實現8%經濟增長的目標。

2025年2月24日，印尼前總統尤多約諾（左）、現任總統普拉博沃（中）和印尼前總統佐科維多多（右）在印尼雅加達出席新主權財富基金Danantara Indonesia的啟動儀式。（Reuters）

基金由總統普拉博沃直接控制，且將國有企業收益從國家預算轉移到新基金的做法，引發人們對政治干預、透明度和治理鬆懈的擔憂。

以往國有企業的收益通常由公司上繳政府作為年度預算，現在則需撥給Danantara。這種轉變將導致政府收入下降，令人們開始擔憂政府未來將如何為一些項目和政策提供資金。

印尼新成立主權財富基金Danantara Indonesia於首都雅加達（Jakarta）總部的標誌。（Reuters）

在2月啟動儀式上，總統普拉博沃表示，Danantara基金將在礦產加工、AI、能源和食品等領域投資200億美元（約1560億港元）。他還表示Danantara的資金將透過削減預算來籌集。