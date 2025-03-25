印尼新主權基金任命顧問「夢之隊」 包括達里奧薩克斯與他信等人
撰文：張涵語
出版：更新：
印尼新成立主權財富基金Danantara Indonesia於3月24日宣布，將任命「鱷王」對沖基金橋水創始人達里奧（Ray Dalio）、美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）和泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）等人為基金顧問。該基金預計將管理價值約9000億美元（約6.99萬億港元）國有資產，並計劃透過投資戰略項目和產業來促進經濟成長，被稱為「印尼版淡馬錫（Temasek）」。
據英媒報道，印尼政府於上月24日推出Danantara，該基金將透過管理國有企業的所有股份，並將獲利再投資於商業項目，以實現印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）計劃在2029年實現8%經濟增長的目標。
基金由總統普拉博沃直接控制，且將國有企業收益從國家預算轉移到新基金的做法，引發人們對政治干預、透明度和治理鬆懈的擔憂。
以往國有企業的收益通常由公司上繳政府作為年度預算，現在則需撥給Danantara。這種轉變將導致政府收入下降，令人們開始擔憂政府未來將如何為一些項目和政策提供資金。
在2月啟動儀式上，總統普拉博沃表示，Danantara基金將在礦產加工、AI、能源和食品等領域投資200億美元（約1560億港元）。他還表示Danantara的資金將透過削減預算來籌集。
沙特主權基金設免稅零售新公司Al Waha 冀吸引全球遊客特朗普命設主權基金或收購TikTok 料未來24小時與習近平通話印尼土著籲抵制KitKat潘婷Oreo餅Ritz餅等 指商品涉造成生態災難世界幸福報告：芬蘭連續8年冠軍 香港排名再跌 低過菲律賓印尼