特朗普關稅｜Temu加收「進口費」　網民：裙子$19變$54美元！

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國進口商品徵收145%關稅後，中國跨境電商Temu上周五（4月25日）開始向美國消費者收取「進口費」（Import Charges），令單件商品價格暴漲將近145%。



美國CNBC分析顯示，Temu加收的進口費超過了商品本身價格。一件售價18.47美元的連衣裙，加上26.21美元的進口費後，價格達到了44.68美元，即漲價142% ；一件售價12.44美元的兒童泳衣，加上18.68美元進口費，則要31.12美元，即漲價150%。

有網民指，孫女在Temu找到適合穿去婚禮的裙子，本來減價至19美元，但當按鍵結帳時，全單竟變成54美元，因包括了31.44美元的「進口費」。

▼網民抱怨Temu漲價

Temu在網站上解釋道：「進口到美國的商品可能需要繳納進口費用。這些費用涵蓋所有與海關相關的流程和成本，包括代您向海關當局支付的進口費用。列出的金額可能不代表實際支付給海關當局的金額。」

購買價值30.91美元的衣物，要多收44.89美元進口費，價格多出約145%。（Temu截圖）

同樣來自中國的跨境電商平台Shein雖然也漲價，但並未採用進口費的方式，消費者在Shein結賬時會看到提示：「商品價格已包含關稅，您無需支付額外費用。」

Temu進口費在論壇Reddit上引起熱議，網民紛紛表示「安息吧Temu，它曾經很美好。」「一天之內，從像億萬富翁一樣購物到像農民一樣。」「除了美國，其他地區Temu都像往常一樣。」