關稅戰｜UPS首季業績勝預期仍裁員2萬人　應對Amazon貨運量或銳減

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅措施影響浮現，美國快遞巨頭聯合包裹服務（UPS）於4月29日公布，公司首季營收及獲利，均超出市場預期。但由於經濟的不確定性，及預期其最大客戶亞馬遜（Amazon）將消售疲軟，決定將關閉73個設施、裁員20,000人，以減低成本。



圖為2023年7月12日，美國匹茲堡一輛UPS貨車。（Getty Images）

UPS首季營收215億美元，高於市場預期的210.5億美元；調整後每股獲利1.49美元，高於市場預期的 1.38美元。該公司表示，雖然首季業績勝預期，但由於Amazon的貨運量可能銳減，因此需減低成本，料關閉設施及裁員可節省35億美元支出。

路透社指出，去年Amazon的快遞業務約佔UPS總收入的11.8%。此外，在美國取消800美元以下包裹的「小額豁免」（De Minimis）」後，中國電子商務平台Temu也可能貨運減少，影響UPS的收入。